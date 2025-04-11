В Бурятии для обмана мошенники используют видео с первыми лицами государства

Жительница Кабанского района Бурятии поверила фейковому видео в интернете, в котором первые лица государства рассказывают о возможности дополнительного заработка для пенсионеров. Купившись на очередной трюк мошенников, она осталась без всех своих накоплений.

- В начале апреля пенсионерка увидела то самое видео, перешла по указанной ссылке и заполнила анкетные данные. После ей поступил звонок в мессенджере с неизвестного номера. Девушка сообщила, что будет работать с ней по оставленной заявке о дополнительном заработке. В ходе разговора она предложила заявительнице перевести 9800 рублей по номеру, с которого осуществлялся вызов «для продолжения дальнейшей работы», что она и сделала, - рассказали в полиции республики.

Сразу после женщине поступил видеозвонок в мессенджере уже от другого человека. Звонивший сообщил, что для дальнейшей работы ей нужно перейти в приложении онлайн-банка. После того, как женщина выполнила все указания звонившего, видеозвонок прекратился. Войдя в приложение мобильного банка она увидела, что на сберегательных счетах отсутствует более 400 тысяч рублей и поняла, что подверглась мошенническим действиям.

Фото: loon.site