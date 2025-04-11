Мэр Улан-Удэ поручил привести в порядок улицы города

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал указание Комитету городского хозяйства провести детальную ревизию и привести в порядок улицы в городе. Необходимо проверить и обновить скамейки, урны и освещение, чтобы создать комфортные условия для горожан.– Важно оценить состояние уборки, а при необходимости организовать ремонтные работы. Также нужно обратить внимание на арт-объект «Наличник» и привести его в порядок, также как и улицу Соборную, – отметил Игорь Шутенков.Кроме этого, он указал на необходимость проверки улицы Коммунистической, где фасад гимназии №3 закрыт старым забором. Совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству необходимо разработать план решения этой проблемы и привести территорию в порядок.Администрации Советского района поручено взять под контроль строительство инженерных сетей в парке «Мемориал Победы».