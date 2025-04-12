Жительница Улан-Удэ предпочла нумерологию карьере в «Газпроме»

Астрологи, тарологи, рунологи, ленорманисты, фэн-шуй-специалисты и прочие домашние оракулы - кого только не существует на сегодняшний день. В перечне не хватает разве что нумерологов. Очередных кудесников, чья магия переплетается с системой исчислений. При этом всех их тесно связывает огромная востребованность. О математическом волшебстве нашему изданию рассказала улан-удэнский цифровой психолог, которая не только объяснила, как работает арифметическое чародейство, но и дала прогноз на текущий год.Первые свидетельства веры в числовую магию замечены еще на клинописных табличках, созданных древними людьми. Но более явные признаки убеждений приписываются все-таки античному периоду. Первопроходцами стали пифагорейцы - они представляли числа не только наглядно, но и материально. Верили, что цифры - основа всего сущего, и у каждого числа есть свое значение. Например, «единица» олицетворяла символ начала, новых возможностей и амбиций. «Двойка» представляла собой гармонию, баланс и дипломатию, «тройка» выражала творчество, вдохновение и оптимизм. Сторонники пифагореизма даже ввели в обиход уникальный термин «вибрация чисел».Подобного рода знания накапливались веками, передавались из поколения в поколение и миновали не одно тысячелетие, чтобы добраться до наших дней. За столь длительное путешествие во времени они, разумеется, деформировались под стать эпохам, но никогда не теряли своей первоначальной сути.- Наиболее распространенной сейчас можно считать психологию цифр. Для меня этот вид деятельности больше интерпретируется как наука об энергиях. Мы все так или иначе каждодневно окружены вибрациями: позитивными, негативными и т. д. При этом сигналы исходят не только от окружающих нас людей, но и от цифр, которые тоже выступают носителями энергий, - рассказывает улан-удэнский цифровой психолог Дари Елбакова.По словам профессионального нумеролога, вибрацию чисел можно сравнить с биологически активными добавками для организма или же витаминными.- Для поддержания внутренних сил мы прибегаем к использованию различных витаминов группы В. Когда речь идет о повышении ослабленного иммунитета, то отдаем свое предпочтение витамину С. Точно такая же логика происходит и с энергией чисел. Например, люди всегда пытаются выбрать наиболее благоприятный по датам день, - объясняет свою точку зрения Елбакова. - За ярко выраженным примером идти далеко не нужно, магией чисел активно пользуются буддисты. Они регулярно применяют системы расчета для прогнозирования чего-либо. В Бурятии это особенно популярно. К ламам жители нашего региона обращаются даже за тем, чтобы им рассчитали наиболее благоприятный день для заключения брака.Разумеется, каждое число в нумерологии обладает своими определенными характеристиками. По западной системе исчислений «четверка» символизирует, например, стабильность и порядок. Нумеролог уверяет, что энергия этой цифры также олицетворяет усидчивость и время, когда нужно много работать.Интересно, что при этом в восточных культурах «четверка» считается очень дурным числом. Суеверие связано с тем, что китайский иероглиф для обозначения данной цифры произносится почти так же, как иероглиф слова «смерть» - «сы». Различие заключается лишь в тоне произношения.- Не являюсь сторонником суеверий, однако каждое число имеет две стороны трактовки. В западной нумерологии «четверка» сулит человеку усердную работу, но если он слишком сильно зацикливается на своей трудовой деятельности, то упускает что-то другое. Например, здоровье, - отмечает профессионал своего дела. - Под энергией «четверки» зачастую происходят разводы, так как люди в этот период видят лишь одну сторону происходящего. В минусе она также может проявляться как лень, тунеядство и уход от реальности.К слову, по словам нумеролога, этот апрель будет проходить абсолютно для всех людей как раз-таки под энергией двоякой «четверки». Так что, возможно, действительно не стоит пренебрегать своим самочувствием.Наиболее интересной из всех цифр по праву можно считать «семерку», которая олицетворяет духовность. На самом деле магической она считается по целому ряду причин. «Семерка», например, встречается во многих мифологиях мира, в которых ее тесно связывают с такими понятиями, как полнота, совершенство, удача и защита.- Отрицательная «семерка» в нумерологии предполагает возникновение стрессовых ситуаций, которые буквально вгоняют человека в депрессию, - говорит цифровой психолог. - 2023 год у меня прошел под энергией цифры «семь». Я действительно пережила глубокую трансформацию. Вернулась в свой родной город, начала терапию с психологом, отказалась от вредных привычек, начала медитировать и т. д. Самое главное, что рискнула и начала работать исключительно на себя.Дари Елбакова считает, что нумерология может менять судьбы людей. Поняв, как именно действует энергия чисел, девушка стала планировать свои собственные дела, ориентируясь на прогнозы.- Ко мне в основном приходят за прогнозом на год и для того, чтобы поглубже познать себя. Я помогаю людям научиться признавать свои как сильные, так и слабые стороны. Очень многие стремятся за внешним успехом и красивой картинкой, навязанными стандартами и модой – условно, работать на удаленке. Но что если человеку это вообще не подходит? Может, он способен гораздо больше создавать в офисе. Это тоже можно узнать по числам, - поясняет цифровой психолог.Среди ее клиентов бывают разные люди, но самая впечатляющая категория - успешные бизнесмены. Как ни странно, молодые мужчины чаще всего хотят узнать, как именно им стоит поступить на работе, а не разобрать, к примеру, математику отношений.- 20% приходящих клиентов - мужчины, зачастую старше 35 лет. То есть это такие довольно серьезные люди, успешные предприниматели. Все интересующие их прогнозы тесно переплетаются с бизнесом. Про повышение качества взаимоотношений в семье спрашивают весьма редко.Для бизнесменов нумерология - способ выбрать подходящее время для запуска нового проекта, определения благоприятных дней для сделок и решения важных вопросов, связанных с их работой. В цифровой психологии они видят инструмент планирования и стремятся использовать знания числовых циклов для повышения эффективности своих действий. Поэтому консультации нумеролога становятся важной частью в принятии тех или иных решений в деловой сфере.Крупная компания когда-то была и в жизни Дари Елбаковой. Молодая девушка планировала построить карьеру в «Газпроме». Однако, как говорит нумеролог, матрица судьбы распорядилась иначе.- По ней у меня идет «тройка», это про расширение своих возможностей, про некий рост, финансовые успехи и плодородие. Я думала, что, скорее всего, «стрельнет» карьера. Именно тогда мне довелось попасть в «Газпром-медиа» и заняться достаточно крупным проектом, который продвинул бы меня по карьере. Но «тройка» проигралась иначе. Теперь я будущая счастливая мама, - делится Дари своим сокровенным.Легкие ответы на свои вопросы ищут и те, кто переживает сложный жизненный период. Им важно найти готовые решения, касающиеся отношений, карьеры или жизненного пути. Люди ищут поддержки в урегулировании проблем и надеются на получение новых перспектив. Для них же консультации выступают способом разобраться в ситуации и понять, в каком направлении стоит двигаться дальше.2025 год абсолютно для всех людей проходит под энергией числа «девять». Обозначает оно всего лишь одно - завершение чего-либо.- «Девятка» - последнее число цикла, соответственно, в этом году все человечество завершает его, но как именно - зависит от каждого лично. Кто-то примет давно назревшее решение развестись, кто-то уволится с нелюбимой работы и т. д. Вы прямо почувствуете, что судьба словно уводит от вас все ненужное. Самое главное - не держите, отпускайте все с легкой душой, - рекомендует нумеролог.Пользуясь случаем, мы не могли не углубиться в историю. Как известно, Верхнеудинск переименовали в Улан-Удэ 27 июля 1934 года. Опираясь на дату смены названия города, мы попросили цифрового психолога сделать для столицы Бурятии индивидуальный прогноз.- Для нашего города этот год будет проходить под энергиями сразу двух чисел – «семерки» и «девятки». Скорее всего, он переживет глобальную трансформацию, которая проявится в коллективной осознанности. Не исключено, что начнет подниматься тема религии, - считает наш нумеролог. - Касаемо смены старого, наверняка зайдет новый застройщик, кто-то достаточно крупный. Наша столица вообще ориентирована на бизнес и власть. Придут новые люди, которые привнесут совершенно иной порядок. Также это все ведет к старту полномасштабных проектов. Особое внимание пойдет на движение - в Улан-Удэ может появиться новое направление.Насколько этот прогноз окажется верным, узнать мы сможем лишь спустя время, а пока будем надеяться лишь на то, что все грядущие перемены так или иначе приведут к лучшему. Но будут ли они благоприятными для нумерологов?В Госдуму, возможно, внесут законопроект о запрете рекламы оккультных услуг.Если его примут, то специалисты, оказывающие эзотерические, духовные и прочего вида услуги, не смогут привлекать новую аудиторию. В Бурятии, как и в других регионах, эта ниша плотно заполнена специалистами разных мастей.- Лично я для себя не вижу какой-то в этом опасности или чего-то плохого, потому что в любых ситуациях есть действительно две стороны, и, обращаясь к таким специалистам, как нумерологи, тарологи, астрологи и т. п., человек, прежде всего, как мне кажется, должен идти с конкретным пониманием и осознанием того, что эти люди не волшебники. Подобного рода практики — это инструменты, с помощью которых можно найти ответы, - высказывает свою позицию Дари Елбакова. – Возможно, этот закон обезопасит определенную часть людей, которые слепо надеются на чудо. А также тех, кто оказывает эти услуги от неготовых брать на себя ответственность за свою жизнь, за свои действия, за работу над собой и прочее.