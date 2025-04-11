16-летний мотоциклист в Бурятии устроил с полицией гонки по лесу

В селе Мухоршибирь 16-летний подросток не остановился по требованию ГАИ, после чего пытался удрать от патрульной машины. Гонки с мигалками и препятствиями по лесной дороге закончились задержанием малолетнего нарушителя, штрафстоянкой для мотоцикла и наказанием отца парня, который разрешил отпрыску покататься.

- При несении службы экипажем ДПС был замечен водитель мотоцикла без государственных регистрационных знаков. Требование полицейских остановиться нарушитель проигнорировал и попытался скрыться. В ходе непродолжительной погони в лесном массиве на окраине села мотоциклист был задержан. Оказалось, что 16-летний местный житель не имел права управления транспортным средством. На место происшествия был вызван отец юного нарушителя, в отношении которого возбуждено административное производство за передачу прав управления лицу, заведомо не имеющему такого права. Мотоцикл перемещён на штрафстоянку, - рассказали в полиции республики.

В Госавтоинспекции просят родителей исключить любую возможность управления мототранспортом несовершеннолетним, не имеющим законных прав и навыков вождения.

Фото: ГИБДД РБ