Улан-Удэ становится столицей «мусорной» рекламы

К примеру, спускаясь от остановки «Гормолзавод» к ул. Конечной по лестнице, или даже из окна трамвая можно наблюдать развалившиеся страшные кладовки. Они стоят невдалеке от прокуратуры Октябрьского района. Были построены, наверное, при раннем Брежневе, если не раньше.





- По информации управления муниципальной жилищной инспекции администрации г. Улан-Удэ, за размещение объявлений, плакатов, вывесок, выносных щитовых конструкций (штендеров) и иной печатной или рукописной продукции, нанесение рисунков и надписей в местах, не отведенных для этих целей органами местного самоуправления, или с нарушением порядка размещения предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет: для граждан - от 4000 до 5000 рублей; для должностных лиц - от 10 000 до 15 000 рублей; для юридических лиц - от 40 000 до 60 000 рублей, - оптимистично сообщил заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ Андрей Ронский.







Столице Бурятии никак не удается избавиться от стихийного размещения объявлений и рекламы на территории города. Со своевременной ликвидацией нелегально расклеенной продукции также проблемы. Визуальная привлекательность города имеет огромное значение, тем более в свете того, что Бурятия всеми силами пытается развивать туризм. А стихийная реклама вовсе не придает ей эстетичный вид.Различные листовки и баннеры могут висеть и висеть на заборах, и никто их не снимает. Это к вопросу о том, насколько трепетно власти следят за художественным обликом бурятской столицы.Кладовки настолько иссохли под солнцем и ветром, что давно стали пожароопасными объектами. Здесь необходимо делать огнеупорную пропитку, пока никто не кинул внутрь окурок.В этих местах идет активное строительство. С советских пор тут построили много домов. Невдалеке от кладовок высится большой многоэтажный дом. Желтая громада построена в виде трезубца. Фото разбомбленных кладовок на фоне высотки словно из серии «Улан-Удэ – город контрастов».Несмотря на то, что кладовки по назначению не используются, кое-кто все же сумел извлечь из них выгоду. На строениях размещают рекламные баннеры и листовки.Здесь предлагают заняться растяжкой тела, хотят помочь бездомным, алко- и наркозависимым («выход есть» - убеждают их листовки). Рядом большой плакат заманивает перспективами пустить в оборот материнский капитал. Покупка-продажа авто, аренда инструмента, работа с водосчетчиками. На гнилых кладовках просто кладезь полезной информации.С этой и подобной рекламой в других местах нужно что-то делать, но почему-то ничего не предпринимается. В лозунг «Цвети, родной Улан-Удэ!» это никак не вписывается. «Номер один» поинтересовался у городских чиновников, как они борются с несанкционированной рекламой.Но тут же пояснил следующее: специалисты управления административного контроля для установления лиц, ответственных за размещение печатной продукции, позвонили по указанным в объявлениях номерам и выяснили следующее.- В ходе разговора абоненты отказались сообщить название организации или данные лица, разместившего печатную продукцию, - отметил чиновник.Исходя из этого, привлечь кого-то к административной ответственности не получается.Позиция тех, чьи телефоны указаны в объявлениях, понятна. Было бы странно, если бы все вдруг разом признались, что сами расклеили объявления или же наняли расклейщиков.Вот и получается, что администрация вряд ли сумеет найти заказчика рекламы по номеру телефона в объявлении. Даже если владельца раскроют сотовые операторы, он всегда может сослаться на происки конкурентов. То же самое может произойти, если заказчика рекламы назовет пойманный расклейщик.Тем не менее методы борьбы с незаконной рекламой есть.Один из них — автодозвон. Суть в том, что каждые несколько минут в офисе нарушителей звонит телефон, и автоответчик напоминает о незаконности расклейки объявлений вне специально отведенных мест. Это исключает возможность дозвониться до потенциальных клиентов, и фирме приходится менять свой номер телефона. Или самим звонить коммунальщикам и признаваться в нарушении, а далее удалять объявления со столбов.Еще один метод — антивандальное покрытие для столбов и остановок, которое не позволяет приклеить к обработанной поверхности листовки, посаженные на клей, скотч или в виде стикеров.В комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ сообщили, что в адрес Комбината по благоустройству «направлено письмо о необходимости очистки кладовок от несанкционированной печатной продукции».Но что мешало направить письмо раньше? Некоторые объявления уже так долго висят, что поблекли, выцвели и с трудом читаются. Нужно тщательнее следить за обликом города.К слову, гаражи в непосредственной близости от кладовок также обклеены листовками. Относительно кладовок в комитете городского хозяйства также добавили, что рассмотрят возможность их сноса.Некоторые проблемы словно скатываются в режим «ручного управления» в стиле реагирования на точечные моменты. Непонятно, есть ли в столице Бурятии система по выявлению подобных заброшенных развалюх, словно ждущих пожара?В благоустройстве Улан-Удэ постоянно всплывают проблемы. Это и ограждение у тротуаров с незаваренными вертикальными опорами, которые постоянно заполняются мусором. Или взять пресловутые старые шины: в городе регулярно идут акции по их сбору, но кто будет ездить по городу и выявлять места, где они вкопаны или использованы как ограждение вокруг саженца, клумбы? Также выяснилось, что кладовки построены на неразграниченной территории, то есть на земле, которая не находится в чьей-либо частной или муниципальной собственности. Неразграниченная и вдобавок является государственной собственностью. Факт очень юмористический. Развалюха на госземле близ прокуратуры превратилась в место нарушения закона.