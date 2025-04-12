Общество 12.04.2025 в 08:00
Улан-Удэ становится столицей «мусорной» рекламы
В городе не могут справиться со стихийными объявлениями
Текст: Петр Санжиев
Столице Бурятии никак не удается избавиться от стихийного размещения объявлений и рекламы на территории города. Со своевременной ликвидацией нелегально расклеенной продукции также проблемы. Визуальная привлекательность города имеет огромное значение, тем более в свете того, что Бурятия всеми силами пытается развивать туризм. А стихийная реклама вовсе не придает ей эстетичный вид.
Кладовки-заброшки
Различные листовки и баннеры могут висеть и висеть на заборах, и никто их не снимает. Это к вопросу о том, насколько трепетно власти следят за художественным обликом бурятской столицы.
Кладовки настолько иссохли под солнцем и ветром, что давно стали пожароопасными объектами. Здесь необходимо делать огнеупорную пропитку, пока никто не кинул внутрь окурок.
В этих местах идет активное строительство. С советских пор тут построили много домов. Невдалеке от кладовок высится большой многоэтажный дом. Желтая громада построена в виде трезубца. Фото разбомбленных кладовок на фоне высотки словно из серии «Улан-Удэ – город контрастов».
Не пойман – не виноват
Несмотря на то, что кладовки по назначению не используются, кое-кто все же сумел извлечь из них выгоду. На строениях размещают рекламные баннеры и листовки.
Здесь предлагают заняться растяжкой тела, хотят помочь бездомным, алко- и наркозависимым («выход есть» - убеждают их листовки). Рядом большой плакат заманивает перспективами пустить в оборот материнский капитал. Покупка-продажа авто, аренда инструмента, работа с водосчетчиками. На гнилых кладовках просто кладезь полезной информации.
С этой и подобной рекламой в других местах нужно что-то делать, но почему-то ничего не предпринимается. В лозунг «Цвети, родной Улан-Удэ!» это никак не вписывается. «Номер один» поинтересовался у городских чиновников, как они борются с несанкционированной рекламой.
Но тут же пояснил следующее: специалисты управления административного контроля для установления лиц, ответственных за размещение печатной продукции, позвонили по указанным в объявлениях номерам и выяснили следующее.
- В ходе разговора абоненты отказались сообщить название организации или данные лица, разместившего печатную продукцию, - отметил чиновник.
Исходя из этого, привлечь кого-то к административной ответственности не получается.
Позиция тех, чьи телефоны указаны в объявлениях, понятна. Было бы странно, если бы все вдруг разом признались, что сами расклеили объявления или же наняли расклейщиков.
Вот и получается, что администрация вряд ли сумеет найти заказчика рекламы по номеру телефона в объявлении. Даже если владельца раскроют сотовые операторы, он всегда может сослаться на происки конкурентов. То же самое может произойти, если заказчика рекламы назовет пойманный расклейщик.
Тем не менее методы борьбы с незаконной рекламой есть.
Один из них — автодозвон. Суть в том, что каждые несколько минут в офисе нарушителей звонит телефон, и автоответчик напоминает о незаконности расклейки объявлений вне специально отведенных мест. Это исключает возможность дозвониться до потенциальных клиентов, и фирме приходится менять свой номер телефона. Или самим звонить коммунальщикам и признаваться в нарушении, а далее удалять объявления со столбов.
Еще один метод — антивандальное покрытие для столбов и остановок, которое не позволяет приклеить к обработанной поверхности листовки, посаженные на клей, скотч или в виде стикеров.
В ручном режиме
В комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ сообщили, что в адрес Комбината по благоустройству «направлено письмо о необходимости очистки кладовок от несанкционированной печатной продукции».
Но что мешало направить письмо раньше? Некоторые объявления уже так долго висят, что поблекли, выцвели и с трудом читаются. Нужно тщательнее следить за обликом города.
К слову, гаражи в непосредственной близости от кладовок также обклеены листовками. Относительно кладовок в комитете городского хозяйства также добавили, что рассмотрят возможность их сноса.
Некоторые проблемы словно скатываются в режим «ручного управления» в стиле реагирования на точечные моменты. Непонятно, есть ли в столице Бурятии система по выявлению подобных заброшенных развалюх, словно ждущих пожара?
В благоустройстве Улан-Удэ постоянно всплывают проблемы. Это и ограждение у тротуаров с незаваренными вертикальными опорами, которые постоянно заполняются мусором. Или взять пресловутые старые шины: в городе регулярно идут акции по их сбору, но кто будет ездить по городу и выявлять места, где они вкопаны или использованы как ограждение вокруг саженца, клумбы? Также выяснилось, что кладовки построены на неразграниченной территории, то есть на земле, которая не находится в чьей-либо частной или муниципальной собственности. Неразграниченная и вдобавок является государственной собственностью. Факт очень юмористический. Развалюха на госземле близ прокуратуры превратилась в место нарушения закона.
Кладовки-заброшки
Различные листовки и баннеры могут висеть и висеть на заборах, и никто их не снимает. Это к вопросу о том, насколько трепетно власти следят за художественным обликом бурятской столицы.
К примеру, спускаясь от остановки «Гормолзавод» к ул. Конечной по лестнице, или даже из окна трамвая можно наблюдать развалившиеся страшные кладовки. Они стоят невдалеке от прокуратуры Октябрьского района. Были построены, наверное, при раннем Брежневе, если не раньше.
Кладовки настолько иссохли под солнцем и ветром, что давно стали пожароопасными объектами. Здесь необходимо делать огнеупорную пропитку, пока никто не кинул внутрь окурок.
В этих местах идет активное строительство. С советских пор тут построили много домов. Невдалеке от кладовок высится большой многоэтажный дом. Желтая громада построена в виде трезубца. Фото разбомбленных кладовок на фоне высотки словно из серии «Улан-Удэ – город контрастов».
Не пойман – не виноват
Несмотря на то, что кладовки по назначению не используются, кое-кто все же сумел извлечь из них выгоду. На строениях размещают рекламные баннеры и листовки.
Здесь предлагают заняться растяжкой тела, хотят помочь бездомным, алко- и наркозависимым («выход есть» - убеждают их листовки). Рядом большой плакат заманивает перспективами пустить в оборот материнский капитал. Покупка-продажа авто, аренда инструмента, работа с водосчетчиками. На гнилых кладовках просто кладезь полезной информации.
С этой и подобной рекламой в других местах нужно что-то делать, но почему-то ничего не предпринимается. В лозунг «Цвети, родной Улан-Удэ!» это никак не вписывается. «Номер один» поинтересовался у городских чиновников, как они борются с несанкционированной рекламой.
- По информации управления муниципальной жилищной инспекции администрации г. Улан-Удэ, за размещение объявлений, плакатов, вывесок, выносных щитовых конструкций (штендеров) и иной печатной или рукописной продукции, нанесение рисунков и надписей в местах, не отведенных для этих целей органами местного самоуправления, или с нарушением порядка размещения предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет: для граждан - от 4000 до 5000 рублей; для должностных лиц - от 10 000 до 15 000 рублей; для юридических лиц - от 40 000 до 60 000 рублей, - оптимистично сообщил заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ Андрей Ронский.
Но тут же пояснил следующее: специалисты управления административного контроля для установления лиц, ответственных за размещение печатной продукции, позвонили по указанным в объявлениях номерам и выяснили следующее.
- В ходе разговора абоненты отказались сообщить название организации или данные лица, разместившего печатную продукцию, - отметил чиновник.
Исходя из этого, привлечь кого-то к административной ответственности не получается.
Позиция тех, чьи телефоны указаны в объявлениях, понятна. Было бы странно, если бы все вдруг разом признались, что сами расклеили объявления или же наняли расклейщиков.
Вот и получается, что администрация вряд ли сумеет найти заказчика рекламы по номеру телефона в объявлении. Даже если владельца раскроют сотовые операторы, он всегда может сослаться на происки конкурентов. То же самое может произойти, если заказчика рекламы назовет пойманный расклейщик.
Тем не менее методы борьбы с незаконной рекламой есть.
Один из них — автодозвон. Суть в том, что каждые несколько минут в офисе нарушителей звонит телефон, и автоответчик напоминает о незаконности расклейки объявлений вне специально отведенных мест. Это исключает возможность дозвониться до потенциальных клиентов, и фирме приходится менять свой номер телефона. Или самим звонить коммунальщикам и признаваться в нарушении, а далее удалять объявления со столбов.
Еще один метод — антивандальное покрытие для столбов и остановок, которое не позволяет приклеить к обработанной поверхности листовки, посаженные на клей, скотч или в виде стикеров.
В ручном режиме
В комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ сообщили, что в адрес Комбината по благоустройству «направлено письмо о необходимости очистки кладовок от несанкционированной печатной продукции».
Но что мешало направить письмо раньше? Некоторые объявления уже так долго висят, что поблекли, выцвели и с трудом читаются. Нужно тщательнее следить за обликом города.
К слову, гаражи в непосредственной близости от кладовок также обклеены листовками. Относительно кладовок в комитете городского хозяйства также добавили, что рассмотрят возможность их сноса.
Некоторые проблемы словно скатываются в режим «ручного управления» в стиле реагирования на точечные моменты. Непонятно, есть ли в столице Бурятии система по выявлению подобных заброшенных развалюх, словно ждущих пожара?
В благоустройстве Улан-Удэ постоянно всплывают проблемы. Это и ограждение у тротуаров с незаваренными вертикальными опорами, которые постоянно заполняются мусором. Или взять пресловутые старые шины: в городе регулярно идут акции по их сбору, но кто будет ездить по городу и выявлять места, где они вкопаны или использованы как ограждение вокруг саженца, клумбы? Также выяснилось, что кладовки построены на неразграниченной территории, то есть на земле, которая не находится в чьей-либо частной или муниципальной собственности. Неразграниченная и вдобавок является государственной собственностью. Факт очень юмористический. Развалюха на госземле близ прокуратуры превратилась в место нарушения закона.