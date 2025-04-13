Пригород Улан-Удэ утопает в мусоре

- Я живу в этом микрорайоне много лет. На остановке есть мусорный бачок, который быстро заполняется, его убирают, а все вокруг как лежало, так и лежит. Я видела, что военные убирались на своей площадке, видимо, был субботник. А то, что находится напротив, это, наверное, не их территория. Хотя их же машины там и паркуются, - посетовала жительница Тальцов Надежда.







На ум приходит теория разбитых окон. Она возникла на стыке социологии и криминалистики и предполагает связь между незначительными нарушениями общественного порядка и более тяжелыми преступлениями. Например, если в здании разбито окно и стекло долгое время не вставляют, то в скором времени в нем не останется ни одного целого окна. И так же уличные граффити и разбросанный мусор способствуют совершению других правонарушений под лозунгом: «Если кому-то можно, то и мне разрешено». В данном случае: тут всегда лежит мусор, что с того, если я по дороге выкину бутылку или салфетку, хуже ведь не станет.





- Я сейчас закрываюсь из-за образовавшихся долгов, нахожусь на стадии банкротства и выставил оборудование на продажу. Даже если будут заказы на производимую продукцию, они меня не спасут. Сейчас заберу в последний раз скопившееся сырье. Надеюсь, что смогу передать новому владельцу все производство, чтобы дело продолжилось, - ответил руководитель «Полимер-Профи» Андрей Зайцев.







- Администрации районов города разработали план мероприятий по очистке и благоустройству города. В него включена очистка придомовых территорий, прилегающих территорий к зданиям и сооружениям, также уборка общественных территорий, организованы экологические десанты. Мы отрабатываем мероприятия с управляющими компаниями, частными домовладениями, коммерческими организациями, - сообщила заместитель председателя по благоустройству комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ Инга Донаканян.





В день субботника собранный мусор будет приниматься на мусорном полигоне бесплатно, однако в остальные дни этого не будет.



Крылатое выражение «В России две беды: дураки и дороги» в наше время необходимо дополнить еще и словами «мусор» и «менталитет». После таяния снега на поверхности земли появляются не первоцветы, а огромное количество отходов жизнедеятельности современного человечества. Особенно это заметно на территориях общественных остановок в пригороде Улан-Удэ.Ближе к городу более или менее чище. Соответственно, чем дальше от ока власти, тем печальнее и бесхознее выглядят остановки и близлежащие территории общественного транспорта.Остановка «ст. Тальцы» находится недалеко от одноименной железнодорожной станции Восточно-Сибирской железной дороги и Транссибирской магистрали и относится к Октябрьскому району. Напротив этого кармашка расположена воинская часть, возникшая на месте бывшего военного городка.Жители микрорайона ежедневно садятся в общественный транспорт с указанной остановки. Там же рядом паркуются военнослужащие. То есть место очень оживленное. И никому нет дела до того, что вся территория усыпана мусором.Тут же наблюдаем картину: пожилая, интеллигентная на вид женщина, вытерев свою обувь от грязи, бросает салфетку прямо на землю. Вряд ли она у себя во дворе выкинула бы мусор под ноги. Почему мы не хотим видеть дальше своего носа? Ограничиваемся только своим домом, оградой, семьей, а то, что вне этой территории, нам совсем не жаль. С таким отношением процветания не будет. И ждать другого поведения от молодого поколения тоже не стоит. Конечно, это не про всех, но про многих, кто живет, к сожалению, парадигмой «Моя хата с краю».На обращение в Комбинат по благоустройству города нам ответили, что информацию передали ответственным лицам и обязательно предпримут меры.А сколько еще по городу таких остановок? Невооруженным взглядом видно, что мусора так много, что стоит только заглянуть за бугорок или овраг, вы с точностью до 100% наткнетесь на бутылки различных вариаций и целлофан, который мог бы пойти на переработку.Кто более или менее в теме экологичного образа жизни, знают, что в Бурятии есть единственное предприятие по переработке полиэтилена (тех самых целлофановых пакетов), которое производит полимер-песчаные строительные материалы широкого спектра. Кровельная черепица, тротуарная плитка, брусчатка изготавливаются из вторичного материала. На производство можно сдать «маечки» от торговых центров, подарочные плотные пакеты с прорезанными ручками, воздушно-пупырчатую пленку для упаковки хрупких предметов, одноразовые бахилы, шапочки, перчатки ПВД, пленку для парников и теплиц, упаковку для крупных партий строительных материалов, термоусадочную пленку для бутылок, стройматериалов, стрейтч-пленку пищевую, мягкую упаковку от молока и кисломолочных продуктов, мусорные мешки.К сожалению, собственник предприятия на данный момент закрывает свое производство по переработке вторсырья.Но, со слов Андрея, пункт приема полиэтилена продолжит свою работу, так как нашлись люди, готовые сортировать и отправлять вторсырье в Иркутскую область для дальнейшей переработки.За все время работы производства строительных материалов (Андрей Зайцев начал свою деятельность с 2014 года) переработано 240 тонн полиэтиленовых пакетов, которые в дальнейшем превратились в стройматериалы. Таким образом, благодаря инициатору переработки Андрею Зайцеву столь огромное количество вторсырья не попало на полигон. Люди и организации, которые не поленились собрать, привести в соответствующий вид, например, промыть и просушить мягкую упаковку из молочных продуктов, поспособствовали улучшению экологии нашего региона.- Из пункта сбора от населения, из контейнера, который организовали инициативные люди, я забирал сырье примерно один раз в две недели. Часто люди складывали в контейнер не то, что нужно: было много контейнеров из-под молока, фольгированных пакетов. Обычно 10 - 15% из собранного сырья приходилось выкидывать, - поделился проблемой производитель.Кстати, пункт приема пакетиков и целлофана от населения находится недалеко от дома по ул. Ключевская, 70 а.Также многие сознательные люди заметили значительное сокращение пунктов сбора вторсырья от компании «Чистый город», куда можно сдать пластиковые, стеклянные отходы, жесть и алюминиевые бутылки, бумагу и картон. Эта частная компания по приему вторсырья на протяжении 22 лет принимает от населения перечисленные позиции. Благодаря ей более 500 тыс. тонн мусора не залеживается на полигоне и по всему городу, а сдано на переработку.В этом году в Улан-Удэ с 29 марта по 26 апреля проходит очередной месячник чистоты. Его завершит общегородской субботник, который состоится 26 апреля.Станут ли после субботника пригородные территории чище, посмотрим после 26 апреля. Конечно, нужно понимать, что поддержание порядка – это ответственность жителей. Очень хочется, чтобы люди, видя чистые улицы, остановки, проулки, привыкали к порядку и культивировали в себе бережное отношение к природе и окружающей среде. Чтобы нормой в умах и глазах людей стали чистота и порядок, а не та картина, которая наблюдается сейчас.