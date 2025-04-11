На лечение умирающего кота в Бурятии горожане собрали 46 тысяч рублей

Поздним вечером 7 апреля волонтеры Бурятии рассказали о буквально погибающем на глазах коте и предложили местным жителям помочь его спасти. По неизвестной причине животное мучилось от судорог, рвоты и было совершенно дезориентировано.

Кота привезли в ветклинику и оказали первую помощь, но ввиду большого долга ветеринары не смогли его оставить в стационаре.

- Что случилось с котом мы не знаем. Возможно его сильно ударили и подобное возникло в результате черепно-мозговой травмы, а может у него случился приступ эпилепсии. Выяснить это возможно с помощью дорогостоящего обследования. В клинике ему поставили капельницу, прописали кучу дорогих лекарств и выписали бездомного кота домой, - рассказали волонтеры и попросили подписчиков скинуть кто сколько может.

Добрые сердца местных жителей откликнулись сразу же. Одной из первых оказалась девушка по имени Ника. Она перевела на спасение кота 5 тысяч рублей. Следом подтянулись и остальные, переводя кто сколько мог. В итоге спустя всего пару дней на помощь коту насобирали 46 195 рублей.

На счет клиники волонтеры сразу внесли 40 800 рублей, погасив этим лишь третью часть долга за спасение жизней многих животных, и накупили еды и необходимых лекарств коту. У кота, кстати, появилось имя, и теперь его зовут Панчо.

- Спасибо всем вам за каждый рубль и за каждый репост! Вы – настоящая сила и чудо! Панчо чувствует себя лучше и это отличные новости! Его взяли на передержку, дают таблетки и следят за состоянием. На сегодняшний день приступы не повторялись. Возможно, это действуют лекарства, а возможно приступы были все-таки вызваны ЧМТ. Сейчас мы этого не узнаем, но главное, что ему лучше. Лечение продолжаем. На консервы Панчо набросился как грозный хищник. Будем надеяться, что на этом его история болезни закончится и останется только история здоровой жизни, - добавили в группе «Фонд «Собака счастья».

Фото: ТГ-канал «Фонд «Собака счастья»