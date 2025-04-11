В Бурятии отключили электронную запись к врачу

В Бурятии временно отключили электронную запись к врачу. Как сообщили в республиканском Минздраве, это произошло из-за технического сбоя в Центре обработки данных правительства Бурятии.«Электронная запись к врачу через портал «Госуслуги» во все медицинские организации Бурятии временно недоступна. Приносим извинения за доставленные неудобства», - сообщает министерство.Время восстановления записи в Минздраве не назвали.Отметим, это уже не первый подобный сбой в республике.