Общество 11.04.2025 в 11:35
В Бурятии отключили электронную запись к врачу
Когда ее восстановят, неизвестно
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии временно отключили электронную запись к врачу. Как сообщили в республиканском Минздраве, это произошло из-за технического сбоя в Центре обработки данных правительства Бурятии.
«Электронная запись к врачу через портал «Госуслуги» во все медицинские организации Бурятии временно недоступна. Приносим извинения за доставленные неудобства», - сообщает министерство.
Время восстановления записи в Минздраве не назвали.
Отметим, это уже не первый подобный сбой в республике.
«Электронная запись к врачу через портал «Госуслуги» во все медицинские организации Бурятии временно недоступна. Приносим извинения за доставленные неудобства», - сообщает министерство.
Время восстановления записи в Минздраве не назвали.
Отметим, это уже не первый подобный сбой в республике.