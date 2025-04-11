В Улан-Удэ ограничат движение на улице Смолина

В Улан-Удэ с 12 апреля ограничат движение транспорта по улице Смолина на участке от ул. Банзарова до ул. Набережной. Как сообщили в мэрии, там будут менять старые коммунальные сети. Работы продлятся примерно до начала мая.Для автомобилистов, следующих с ул. Набережной на ул. Смолина, будет организован объезд закрытого участка через улицы Ленина и Банзарова. На схеме движения общественного транспорта ограничение никак не отразится, поскольку он не ходит по этому участку.«Уважаемые горожане! Будьте внимательны на дорогах в центре, и следуйте указаниям временных дорожных знаков», - обратились к автомобилистам в мэрии.