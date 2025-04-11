Оперативники Бурятии арестовали обобравшего 73-летнюю бабушку цыгана

Оперативники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии Бурятии задержали 27-летнего уроженца Волгоградской области, подозреваемого в ограблении 73-летней пенсионерки. Днем 8 апреля он открыто похитил золотые украшения бабушки, стоимостью 53 тысячи рублей.

- Похищенные ювелирные изделия полицейскими уже изъяты. Молодой человек ранее не судим и ведет кочевой образ жизни. Дознавателем возбуждено уголовное. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения – арест, - рассказали в МВД республики.

Напомним, что мужчину сразу же объявили в розыск. Благодаря городским видеокамерам была известна его внешность, марка машины и ее госномер.

Фото: МВД РБ