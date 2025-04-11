Общество 11.04.2025 в 13:25

В Бурятии пенсионерке разрешили не платить по кредиту

Суд признал договор микрофинансовой организации недействительным
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пенсионерке разрешили не платить по кредиту

Прокуратура Бичурского района Бурятии встала на сторону пожилой местной жительницы, на которую неизвестный оформил кредит, и с помощью решения суда добилась признания кредитного договора недействительным.

Началось все с проверки обращения пенсионерки о нарушении ее прав.

- Неустановленный гражданин, незаконно используя персональные данные женщины, оформил в микрофинансовой организации от ее имени кредит на сумму более 13 тыс. рублей. Подписал он его простой электронной подписью через мобильный телефон с абонентским номером, находящимся в его пользовании. Заемные средства поступили на банковский счет мошенника. По постановлению прокурора было возбуждено и расследуется уголовное дело по мошенничества, - рассказали в прокуратуре республики.

В целях восстановления прав потерпевшей прокурор предъявил в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным. Бичурский районный суд иск удовлетворил. Решение суда пока не вступило в законную силу.

 Фото: loon.site

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