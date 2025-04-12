Председатель Хурала Бурятии поздравил жителей республики с Днём космонавтики

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днём космонавтики!12 апреля 1961 года стал величайшим днем в истории нашей страны, событием, изменившим мир. Легендарные 108 минут, проведенные первым советским космонавтом Юрием Гагариным на земной орбите, ознаменовали открытие новой космической эпохи для человечества.День космонавтики символизирует величие человеческого духа и стремление к познанию неизведанного, тягу к новым открытиям и свершениям. Мы гордимся тем, что наша страна первой проложила дорогу во Вселенную, и сегодня гордимся достижениями космонавтов, все шире постигающих новые горизонты для человечества.Космос - это не только путь к звездам и бесконечной Вселенной, это и неисчерпаемые возможности для прорывных технологий и научных открытий.В летопись космической эпопеи золотыми буквами вписаны имена не только космонавтов, но и ученых, инженеров, конструкторов, кто своим незаурядным умом и талантом заложил мощь и величие космической отрасли России. Все они - герои, олицетворяющие силу высочайшей научной и технической мысли, ставшие воплощением мужества и отваги! Мы свято чтим их имена, и верим, что стремление к знаниям и открытиям сделает наш мир лучше и добрее.Желаем всем здоровья, благополучия и новых свершений! Пусть звёзды всегда освещают ваш путь, а мечты о космосе вдохновляют на новые открытия и достижения!