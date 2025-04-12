Общество 12.04.2025 в 09:00
Председатель Хурала Бурятии поздравил жителей республики с Днём космонавтики
Дорогие земляки!
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днём космонавтики!
12 апреля 1961 года стал величайшим днем в истории нашей страны, событием, изменившим мир. Легендарные 108 минут, проведенные первым советским космонавтом Юрием Гагариным на земной орбите, ознаменовали открытие новой космической эпохи для человечества.
День космонавтики символизирует величие человеческого духа и стремление к познанию неизведанного, тягу к новым открытиям и свершениям. Мы гордимся тем, что наша страна первой проложила дорогу во Вселенную, и сегодня гордимся достижениями космонавтов, все шире постигающих новые горизонты для человечества.
Космос - это не только путь к звездам и бесконечной Вселенной, это и неисчерпаемые возможности для прорывных технологий и научных открытий.
В летопись космической эпопеи золотыми буквами вписаны имена не только космонавтов, но и ученых, инженеров, конструкторов, кто своим незаурядным умом и талантом заложил мощь и величие космической отрасли России. Все они - герои, олицетворяющие силу высочайшей научной и технической мысли, ставшие воплощением мужества и отваги! Мы свято чтим их имена, и верим, что стремление к знаниям и открытиям сделает наш мир лучше и добрее.
Желаем всем здоровья, благополучия и новых свершений! Пусть звёзды всегда освещают ваш путь, а мечты о космосе вдохновляют на новые открытия и достижения!
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
12 апреля 1961 года стал величайшим днем в истории нашей страны, событием, изменившим мир. Легендарные 108 минут, проведенные первым советским космонавтом Юрием Гагариным на земной орбите, ознаменовали открытие новой космической эпохи для человечества.
День космонавтики символизирует величие человеческого духа и стремление к познанию неизведанного, тягу к новым открытиям и свершениям. Мы гордимся тем, что наша страна первой проложила дорогу во Вселенную, и сегодня гордимся достижениями космонавтов, все шире постигающих новые горизонты для человечества.
Космос - это не только путь к звездам и бесконечной Вселенной, это и неисчерпаемые возможности для прорывных технологий и научных открытий.
В летопись космической эпопеи золотыми буквами вписаны имена не только космонавтов, но и ученых, инженеров, конструкторов, кто своим незаурядным умом и талантом заложил мощь и величие космической отрасли России. Все они - герои, олицетворяющие силу высочайшей научной и технической мысли, ставшие воплощением мужества и отваги! Мы свято чтим их имена, и верим, что стремление к знаниям и открытиям сделает наш мир лучше и добрее.
Желаем всем здоровья, благополучия и новых свершений! Пусть звёзды всегда освещают ваш путь, а мечты о космосе вдохновляют на новые открытия и достижения!
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
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