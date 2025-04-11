Жители Улан-Батора пообщаются с российскими космонавтами в прямом эфире

12 апреля, в День космонавтики, в Русском доме в Улан-Баторе состоится сеанс прямой связи с международной космической станцией. Любой желающий сможет пообщаться в прямом эфире с российскими космонавтами, находящимися на МКС – Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Кириллом Песковым.В эфире, который организует телеканал Aist Global, также примут участие Герой Монголии и Советского Союза, первый и единственный монгольский космонавт Ж. Гуррагчаа, глава Бурятии Алексей Цыденов, жители и гости Улан-Батора. Вход на мероприятие свободный.Возможность провести такой эфир появилась благодаря поддержке главы и правительства Бурятии, посольства России в Монголии, госкорпорации Роскосмос и Россотрудничества.Если вы находитесь в Улан-Баторе, не упустите уникальный шанс почувствовать себя ближе к звёздам. Помимо сеанса связи с МКС, в программе автограф- и фотосессия с Ж. Гуррагча, инопланетный DJ и другие космические развлечения.Сейчас на борту МКС работают пять российских космонавтов (Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Кирилл Песков, Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий), четыре астронавта NASA (Дональд Петтит, Энн МакКлейн, Николь Айерс, Джонатан Ким) и японский астронавт Такуя Ониши.