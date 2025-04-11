В Бурятии засняли шарообразного крылатого канатоходца

В Забайкальском нацпарке Бурятии в объектив камеры попался причудливый рябчик, которого за ловкость местные «окрестили» крылатым канатоходцем.

- На первый взгляд кажется, что этот пёстрый пернатый шарик очень неуклюж, но видео доказывает обратное. Вы только посмотрите, с какой грацией и ловкостью его лапки ходят по самым тонким веткам, - пишут в ТГ-канале «Заповедное Подлеморье».

В нацпарке пояснили, что питаются рябчики преимущественно растительным кормом. В холодное время года это обычно почки, серёжки берёзы, осины, ольхи и некоторых других деревьев. В теплое время года в рационе появляются зелень, бутоны и цветки, ягоды. А вот птенцов, появляющихся летом, рябчики чаще кормят насекомыми и другими наземными беспозвоночными.

Фото: скриншот видео ТГ-канала «Заповедное Подлеморье»