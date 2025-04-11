Общество 11.04.2025 в 14:21

В Бурятии поздравили «золотых» юбиляров

Супруги живут в любви и согласии уже 50 лет
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии поздравили «золотых» юбиляров

В отделении ЗАГС Заиграевского района Бурятии накануне чествовали золотых юбиляров - супругов Ковалевых Анатолия Прокопьевича и Наталью Федоровну. Вместе они прожили 50 счастливых лет, в марте отпраздновав полувековую годовщину семейной жизни.

Анатолий Прокопьевич отработал в отрасли лесного хозяйства 43 года, начав свою трудовую деятельность с должности водителя и окончив генеральным директором ООО «Новоильинсклес». За время работы неоднократно был награжден грамотами, поощрялся денежными премиями и ценными подарками. В 1983 году в честь дня работника леса был занесен в книгу почета леспромхоза, а в 2003 году был удостоен почетного звания заслуженного инженера Республики Бурятия.

Наталья Федоровна работала десятником и главным диспетчером управления «Хандагатайлес». За время работы неоднократно была награждена почетными грамотами. С 2000 года продолжила свою трудовую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

- Прожив 50 лет вместе, Анатолий Прокопьевич и Наталья Федоровна, сумели сохранить тепло семейного очага, создали дружную семью, воспитали двоих детей, а теперь активно помогают в воспитании внуков,- рассказали в Заиграевском районном отделе Управления ЗАГС РБ.

Фото: Заиграевский отдел Управления ЗАГС РБ

 

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