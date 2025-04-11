В России закрылись сотни китайских автоцентров

Свыше 210 китайских автосалонов закрылись в России из-за потери инвесторов в январе - марте 2025 года, что в три раза больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании «Газпромбанк автолизинг», материалы которого попали в распоряжении ТАСС.«В отличие от прежних двух лет, в I квартале китайские салоны стали активно терять инвесторов. За три месяца было закрыто 213 шоурумов. Это больше, чем за весь 2023 год (187 локаций) и в три с лишним раза больше, чем в I квартале 2024 года (67 салонов)», - сказано в исследовании.Лидерами по потерям дилеров стала марка Bestune (26 закрытий), на втором месте - Kaiyi (20 закрытий), на третьем - DFM (16 закрытий). В топ-10 брендов по числу закрытий впервые вошли Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.«Если тренд сохранится еще хотя бы на один-два квартала, то по итогам года будет поставлен рекорд по количеству закрытий китайских шоурумов, а общий объем локаций авторетейла вновь упадет значительно ниже четырех тысяч», - отмечается в исследовании.Несмотря на это, лидерство по количеству шоурумов среди иномарок сохранила Chery (206 локаций), вторую строчку занял бренд Geely (199 локаций), на третьей позиции оказался Changan (200 шоурумов). При этом сеть Jetour сократилась на 6% - со 154 до 145 салонов, марки Exeed (113) и JAC (103) потеряли по 2% салонов. Стабильность для инвесторов продолжают демонстрировать бренды GAC, сохранивший 94 салона, а также Haval. В суббренде Haval Pro отмечается активный процесс развития: марка выросла с 75 до 80 салонов. Также компания компания KGM открыла 24 салона, что является рекордом периода.В Улан-Удэ на одном из популярных сайтов также был выставлен на реализацию один из автоцентров по продаже китайских автомобилей. Однако, объявление о продаже бизнеса за 50 млн рублей очень быстро исчезло. В самом автоцентре продажу дилерского центра не подтвердили.Возможно, проблемы имеют место и в нашем регионе в связи с падением популярности китайских автомобилей и высокими издержками дилеров на гарантийное обслуживание, а также в связи с новыми, повышенными ставками утилизационного сбора на импортируемые из Китая автомобили. Свою роль сыграло и увеличение издержек предприятий в связи с ростом стоимости кредитных ресурсов, дороговизной автокредитов и снижением потребительских настроений в республике.