Общество 11.04.2025 в 15:05

«Маме говорили, что она придуривается»

Эксперты не нашли вины врачей в смерти пациентки в больнице под Новосибирском
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Текст: КП-Новосибирск
«Маме говорили, что она придуривается»
Фото: предоставлено семьей погибшей
Стали известны результаты экспертизы по делу о смерти 58-летней Натальи Броновой в больнице под Новосибирском. Как сообщает КП-Новосибирск, сибирячка и ее супруг заболели коронавирусом на новогодних праздниках.

- Папе стало плохо 31 декабря 2021 года, а моей маме - через пару дней. Но температура у нее тогда была невысокая, 37 с небольшим, - рассказала Елена, дочка пациентки. – Родители обратились в поликлинику, но дежуривший в праздники врач назначил им антибиотики и отправил домой.

Состояние сибиряков лучше не становилось, и 5 января их госпитализировали, положили в одну палату. То, что происходило потом, вызвало много вопросов у Елены.

- Все праздничные дни родителям кололи один и тот же антибиотик, хотя он не срабатывал. Папе препарат поменяли 10 января, а маме ничего не заменили. Более того, врач, которая проводила её осмотр, заявила: «Зачем придуриваешься? У тебя просто бронхит!».

А спустя два дня у Натальи началась сильнейшая одышка, упала сатурация: врачи поместили ее в реанимацию. Еще 18 дней медики боролись за ее жизнь, но спасти не смогли: 30 января пациентка умерла.

- Но мы до сих пор не знаем, в какое именно время мама умерла. В протоколе патологоанатомического исследования указано одно время, в других - другое, есть исправления, - возмущается сибирячка.

Следователи завели уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), назначили судебно-медицинскую экспертизу. Согласно выводам экспертов, были допущены следующие дефекты: несвоевременный перевод в реанимацию (на 1 час 20 минут позже, чем было нужно), ошибки в ведении медицинской документации (к примеру, в протоколе патологоанатомического вскрытия указано время 11.00, хотя время биологической смерти 15.20). Однако действия врачей, как пишут эксперты, не ухудшили состояния пациентки.

- Лечение, проводимое пациентке, не соответствовало схемам, рекомендованным во Временных методических рекомендациях «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции». Однако, в целом лечение проводилось верно в связи с установленными диагнозами. Дефекты, допущенные при оказании медицинской помощи, не состоят в прямой причинно-следственной связи со смертью пациентки.

Елена уже потребовала проведения новой экспертизы.

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