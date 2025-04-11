Общество 11.04.2025 в 15:13

Дачникам Бурятии придется раскошелиться

За капитальные теплицы нужно будет платить налог
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Текст: Дмитрий Родионов
Дачникам Бурятии придется раскошелиться
Фото: архив «Номер один»
Дачный сезон 2025 года может принести жителям республики неприятные сюрпризы. С 1 апреля вводятся новые правила обустройства и регистрации теплиц. Так, обычная теплица может стать причиной налоговых взысканий, если она подпадает под характеристику капитального объекта.

С 2025 года в список налогооблагаемых объектов, согласно федеральному законодательству, включены все строения на земельном участке, имеющие капитальный фундамент, в том числе теплицы. Соответственно, для таких объектов налог с 1 апреля 2025 года рассчитывается исходя из кадастровой стоимости (ставка в пределах 0,1 - 0,3%).

При этом в некоторых регионах на одну постройку, даже если она капитальная и зарегистрирована, но площадью до 50 кв. м, могут предоставить налоговую льготу. Однако если речь идет о двух строениях, например, бане и капитальной теплице, то за теплицу придется платить налог согласно кадастровой оценке.

При этом в число хозяйственных построек в частных усадьбах часто входит еще и капитальный гараж, а также какой-нибудь пристрой или сарай.

Соответственно, чтобы оптимизировать налогооблагаемую базу, садоводам важным станет доказать, что теплица не будет использоваться для коммерческих нужд и не является постоянной конструкцией. Чтобы законным образом не регистрировать ее в Росреестре.

Так что же попадает под регистрацию? Улан-удэнский производитель летних теплиц Александр Воробьев отмечает, что ключевым фактором является принцип стационарности строения.

- Существуют три критерия, и если ваша действующая или будущая теплица соответствует хотя бы одному из этих пунктов, то ее необходимо оформить как стационарный объект. Например, установлена на фундаменте, бетонном или блочном. Если же теплица стоит на брусе, чаще всего лиственном, который очень крепок и устойчив, то регистрировать ее не надо.

Второе условие - подсоединены ли к теплице постоянные инженерные коммуникации (водопровод, система отопления и электроэнергия). Для экономии можно использовать переносные лампы и резиновые шланги для полива вместо стационарных коммуникаций.

И, наконец, внутреннее обустройство теплицы несъемное: когда вместо деревянных гряд установлены бетонные. Иначе говоря, сборная поликарбонатная конструкция, которую можно передвинуть — самый практичный и безопасный выбор. Раз можно перенести, следовательно, регистрация не нужна, - разъясняет производитель.

Тем не менее предприниматель отмечает, что даже если теплица является постоянным и капитальным строением, ее не сложно поставить на кадастровый учет и внести в реестр недвижимости. Ничего страшного после регистрации не произойдет.

По его словам, «пока кадастровая оценка подобных строений не столь велика и исчисляемый налог также носит больше символический характер». Другой вопрос, что у чиновников всегда может возникнуть идея обложить население дополнительными сборами за строения либо через переоценку стоимости капитальных строений, либо через увеличение процента выплаты налога от кадастровой стоимости.
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дача налоги

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