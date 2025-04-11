Общество 11.04.2025 в 16:02

Жителю Бурятии вручили удостоверение ветерана боевых действий в СИЗО

Получить документ мужчине помогла Уполномоченный по правам человека
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Текст: Андрей Константинов
Жителю Бурятии вручили удостоверение ветерана боевых действий в СИЗО
Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека
11 апреля Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова совместно с представителями УФСИНа провела личный прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в СИЗО Улан-Удэ.

«На приеме были обвиняемые по резонансным преступлениям, а также участник специальной военной операции», - акцентировали внимание в аппарате омбудсмена.

Жалоб и заявлений на условия содержания в следственном изоляторе в ходе приема ни от кого не поступило. Вопросы, в основном, касались медицинского обслуживания. Так, содержащемуся в изоляторе участнику СВО требуется операция. Её мужчине пообещали сделать в этом году, соответствующий запрос в Минздрав уже отправлен.

Также в ходе приема одному из арестантов выдали удостоверение ветерана боевых действий. Ранее он уже обращался к Уполномоченному по правам человека с просьбой оказать содействие в получении этого документа.
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