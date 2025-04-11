Цветы на выписку из роддома: что выбрать — классический букет, корзину или цветочную коробку?

Общие рекомендации по выбору

● Размер букета. Пышные цветы для мамы на выписку неудобно держать, они тяжелые и занимают много места.









Особенности каждого варианта

Где и как заказать цветы на выписку?

Доставка цветов на выписку из роддома — услуга, которая облегчает жизнь. Укажите адрес, чтобы увидеть точную стоимость доставки и предложения от ближайших селлеров. Исполнитель соберет букет, отправит вам его фото в прямой чат, а затем передаст в доставку.





Что лучше выбрать: классический букет, корзину или коробку с цветами?

Вопросы и ответы