Лесники Бурятии отправили в помощь бойцам СВО два новых мотоцикла

Лесники Бурятии в очередной раз отправили на СВО технику. В этот раз на передовую ушли два новых и мощных мотоцикла.

- Наша цель приблизить победу всеми силами. Организовываем отправку посылок всегда, когда есть возможность. Мы понимаем, как нашим ребятам непросто. Им важна любая поддержка. Пусть новые мотоциклы помогут им в решении боевых задач. Также пусть земляки знают, что мы в них верим и с нетерпением ждём возвращения каждого воина, - отмечают работники лесного хозяйства.

В прошлом месяце леснику, находящемуся в зоне СВО, был отправлен УАЗ.

- В апреле прошлого года состоялась отправка фур, в которые было погружено девять единиц техники высокой проходимости, в том числе и УАЗ «Буханка» для сотрудника агентства лесного хозяйства Бурятии. А в декабре 2023 года леснику из Джидинского района была отправлена «Нива». Также мы адресно помогаем коллегам, которые сейчас защищают нашу Родину, - добавили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Фото: РАЛХ