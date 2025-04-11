На СВО погиб режиссер Забайкальской филармонии

Режиссер Забайкальской краевой филармонии Василий Борисов погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили сегодня в министерстве культуры Забайкальского края.Василий Борисов работал в Забайкальской краевой филармонии около 5 лет. У него остались жена и трое детей. Прощание пройдёт в Подмосковье, где живут его родители.До того, как прийти в филармонию, Василий Борисов был ведущим радиостанции «Европа плюс» в Чите под псевдонимом Василий Ланцев.Соболезнования семье Василия Борисова, коллегам и друзьям выразила министр культуры региона Алёна Ячменёва.«Наше профессиональное сообщество потеряло одного из первоклассных специалистов. Мы скорбим вместе с близкими, коллегами из Забайкальской краевой филармонии и всеми теми, кому был дорог Василий Васильевич. Мы запомним его не только как профессионала культуры, но и как человека, дарящего радость каждому, кто встречал его на жизненном пути», - сказала она.