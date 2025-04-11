Сотрудники ВСЖД провели уроки безопасности для школьников Бурятии

На Восточно-Сибирской железной дороге продолжаются мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев в зоне движения поездов с участием детей и подростков. В рамках этой работы железнодорожники провели уроки безопасности в образовательных учреждениях Северобайкальска.Учеников младших классов познакомили с особенностями работы магистрали, напомнили правила поведения на железной дороге, рассказали о тяжелых последствиях, к которым могут привести шалости и спешка. Во время беседы дети узнали, как правильно переходить пути, почему около железной дороги необходимо снимать наушники и капюшон и многое другое.Отметим, за первый квартал нынешнего года на Восточно-Сибирской железной дороге уже зарегистрировано одно происшествие, в результате которого погиб несовершеннолетний. Всего за это время в границах магистрали произошло 12 случаев травмирования граждан, 9 из них – со смертельным исходом.Железнодорожники призывают родителей разъяснять детям правила безопасности, учить их ориентироваться вблизи железной дороги, воспитывать потребность быть дисциплинированными, осторожными и осмотрительными.