Общество 11.04.2025 в 17:10

Сотрудники ВСЖД провели уроки безопасности для школьников Бурятии

В мероприятии приняли участие более 120 школьников Северобайкальска
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Текст: Иван Иванов
Сотрудники ВСЖД провели уроки безопасности для школьников Бурятии
Фото: ВСЖД
На Восточно-Сибирской железной дороге продолжаются мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев в зоне движения поездов с участием детей и подростков. В рамках этой работы железнодорожники провели уроки безопасности в образовательных учреждениях Северобайкальска.

Учеников младших классов познакомили с особенностями работы магистрали, напомнили правила поведения на железной дороге, рассказали о тяжелых последствиях, к которым могут привести шалости и спешка. Во время беседы дети узнали, как правильно переходить пути, почему около железной дороги необходимо снимать наушники и капюшон и многое другое.

Отметим, за первый квартал нынешнего года на Восточно-Сибирской железной дороге уже зарегистрировано одно происшествие, в результате которого погиб несовершеннолетний. Всего за это время в границах магистрали произошло 12 случаев травмирования граждан, 9 из них – со смертельным исходом.

Железнодорожники призывают родителей разъяснять детям правила безопасности, учить их ориентироваться вблизи железной дороги, воспитывать потребность быть дисциплинированными, осторожными и осмотрительными.
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