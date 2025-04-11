Детей с пороком сердца из Бурятии отправят лечиться в Красноярск

Накануне в Детской республиканской клинической больнице осмотрели более 60-ти пациентов с врожденными пороками сердца. 20 детей были отобраны для дальнейшего лечения в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии г. Красноярска.

Заведующий кардиохирургическим отделением Павел Теплов и врач функциональной диагностики Виталий Сакович работали прибыли в республику для отбора пациентов от 0 до 18 лет с врожденными пороками сердца для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральном центре.

- За эти два дня мы осмотрели более 60 детей и 20 отобрали на различные виды операций, на диагностику и дополнительные обследования к нам в центр. Согласовали даты госпитализации для приезда к нам. Посмотрели пациентов, оперированных ранее нами и оперированных в других центрах. Порадовал результат. Дети чувствуют себя хорошо, даже после тяжелых операций, — отмечают кардиохирурги.

Родители детей, отобранных для лечения в Красноярске, выражают благодарность врачам детской больницы и врачам кардиоцентра за возможность получить квалифицированную помощь, добавили в ДРКБ.

Фото: ДРКБ