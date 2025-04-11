Общество 11.04.2025 в 17:25

В Бурятии потеплеет до +25

Погода улучшиться уже на эти выходные
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потеплеет до +25
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии после нескольких холодных дней начнется потепление. Это случится уже в предстоящие выходные.

По данным Гидрометцентра, завтра днем по республике местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, по Прибайкалью до умеренных. Ветер западный 6-11, в отдельных районах до 16 м/с. Температура днем составит +1…+6, местами по юго-западу +10, +15, по северу республики при осадках 0, -5.

Днем в воскресенье, 13 апреля, на большей части территории республики осадков не прогнозируется. Ветер западный 5-10, по северной половине местами до 15-18 м/с. Днем воздух прогреется до +15, +20, по юго-западу до +25. По северной половине республики будет +5, +10 градусов.

В Улан-Удэ завтра днем ожидаются дождь со снегом, будет достаточно прохладно: +2, +4 градуса. Однако уже в воскресенье ощутимо потеплеет: синоптики обещают до +19 градусов.

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