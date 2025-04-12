Жительница Улан-Удэ «продлила» сим-карту за 50 тысяч рублей

23-летней жительнице Улан-Удэ позвонил «сотрудник сотовой компании» и сообщил, что необходимо продлить срок действия сим-карты. Девушка продиктовала собеседнику паспортные данные.

После этого девушке позвонил лже-работник портала «Госуслуги». Он сообщил, что на аккаунте замечена подозрительная активность, поэтому необходимо перевести имеющиеся денежные средства на безопасный счет. По указанию мошенников горожанка перевела 50 тыс. рублей на неизвестный ей банковский счет. Только после этого она поняла, что ее обманули.

Как сообщает прокуратура республики, жертвами интернет-преступников по состоянию на 11 апреля с января 2025 года стали 638 жителей Бурятии (+46 за последнюю неделю).

Причиненный ущерб составил 144,2 млн рублей (+11 млн рублей за последнюю неделю).

Мошенники продолжают обманывать в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры «Ватсапп», «Телеграмм». Злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи, компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Обманывая граждан, они сообщают, что оформлен кредит, взломан личный кабинет на портале «Госуслуги», предлагают дополнительный заработок, говорят, что истек срок действия сим-карты, требуется замена тепло-водосчетчиков, выиграли в лотерею, для получения прибыли необходимо вложить денежные средства в инвестиции.

Прокуратура Бурятии призывает земляков никогда не делиться личными данными, номером карты и другими сведениями с незнакомыми людьми. Если запрашивают эту информацию по телефону, перезвоните на официальный номер компании, чтобы проверить запрос.





Фото: "Номер один"