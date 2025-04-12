Жителей Улан-Удэ просят соблюдать чистоту на общественных территориях
Горожане замусорили общественные пространства
Жители улицы Тобольской пожаловались, что неизвестные захламили мусором пешеходные дорожки к школе, подземный проход под автомостом и другие общественные территории. Людям приходится пробираться сквозь горы мусора и перепрыгивать через помойные лужи.
А на улице Моцарта, через дорогу от дома №3, кроме свалки, образовалось лежбище бездомных людей и животных.
Неприглядная картина сложилась и на улице Мокрова, 32 на дороге у энергетического узла.
Народный фронт обратился в администрацию Улан-Удэ с просьбой принять меры, жителей, в свою очередь, призывают к порядку.
Фото: скриншот видео ОНФ