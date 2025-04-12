Общество 12.04.2025 в 13:51

Две жительницы Бурятии стали мамами в восьмой раз

Многодетных матерей поздравили с пополнением в семье

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Текст: Анастасия Величко
Две жительницы Бурятии стали мамами в восьмой раз

Сразу две жительницы Бурятии в один день родили восьмого ребенка. У женщины из Закаменского района родилась девочка. У малышки уже есть семь братьев. А у жительницы Улан-Удэ теперь четыре сына и четыре дочери.

- От всей души желаем нашим красивым, замечательным мамочкам и их деткам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Благодарим за ваш гражданский подвиг и за решение стать многодетными матерями. Пусть ваши дети станут гордостью и опорой для вашей семьи и для нашей республики! Восемь детей — это восьмикратное счастье! - поздравила многодетных матерей зампред правительства, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Женщины принимали поздравления в республиканском перинатальном центре Эхын Баяр.


Фото: телеграм-канал Евгении Лудуповой

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многодетные перинатальный центр

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