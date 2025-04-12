В Еравнинском районе Бурятии тушат 10 лесных пожаров

За сутки в лесах республики обнаружено два возгорания в Еравнинском районе, здесь же потушили шесть очагов на площади 1 563 га, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

- По оперативным данным, утром 12 апреля действовало 10 лесных пожаров в Еравнинском районе на общей площади 2 476 га. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнём. Угрозы населённым пунктам нет, - отметили в РАЛХ.

С огнём сражаются 334 человека из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлечённых граждан. Задействовано 48 единиц лесопожарной техники.

В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес запрещен. Использование открытого огня запрещено.

В Еравнинском районе введён режим ЧС.





Фото: "Номер один"