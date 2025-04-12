Саян Холхоев: «Он был удостоен наивысшей награды»

В Улан-Удэ продолжается реализация медиапроекта «Имена героев в названиях улиц», который горсовет специально запустил в преддверии празднования 80-летия Победы в ВОВ. В рамках этого проекта депутаты рассказывают о подвигах именитых героев, чья судьба была тесно связана с жизнью, учебой или работой в столице Бурятии.

- На моем 27-м округе есть улица, которая названа в честь великого человека - Василия Хантаева, Героя Советского Союза, - рассказывает депутат Улан-Удэнского городского Совета Саян Холхоев. - Он родился 19 августа 1924 года в улусе Байтог Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского округа Иркутской области. После окончания средней школы в 1942 году был призван в армию. Воевал на Воронежском и 1-ом Украинском фронтах помощником командира снайперского взвода, а затем командиром орудия. Он также участвовал в освобождении от немецко-фашистских захватчиков городов и сел Украины, Польши, Чехословакии. За проявленные в боях мужество и отвагу был награжден орденом Красного Знамени.



Командир 76-миллиметрового противотанкового орудия сержант Василий Хантаев особо отличился в уличных боях за Берлин. Раненый в голову, он уничтожил немецкую «пантеру», стоящую на углу одной из вражеских улиц. Затем два паровоза, на которых находились огневые позиции шести немецких снайперов, одиннадцать пулеметных точек в домах.



За исключительное мужество, самоотверженность и отличное выполнение боевых заданий Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза.

- Вспоминая годы Великой Отечественной войны, Василий Хантаев говорил: «Сейчас, спустя годы, как-то виднее становится, что в тесной дружбе всех советских людей и был залог нашей победы. Плечом к плечу шли мы по полям сражений Великой Отечественной войны, защищая Отчизну. И крепко наше братство, кровью скрепленная дружба русских и украинцев, бурят и казахов - всех народов нашей Родины…», - продолжает говорить Саян Холхоев.



После окончания войны прославленный артиллерист вернулся в родные края. Работал в аппарате производственного управления Усть-Ордынского национального окружкома партии, директором в крупнейшем откормочном совхозе Иркутской области, в Бурятском филиале Сибирского отделения Академии наук СССР. Активно занимался общественной работой, встречался с учащимися, допризывниками.

- 29 апреля 1990 года Василий Хантаев ушел из жизни. Его похоронили в Улан-Удэ, на мемориале воинов, умерших от ран в госпиталях во время Великой Отечественной Войны, - поделился депутат.



Стоит отметить, что в городе на доме, где жил Василий Хантаев, еще в июле 1990 года была установлена мемориальная доска. А одна из улиц микрорайона Светлый по сей день носит имя Героя.

- В том числе 6 мая 2015 года ему был установлен памятник в сквере возле Бурятского научного центра СО РАН, - добавил Холхоев.



Байтогская средняя школа также носит имя В.Х. Хантаева, а возле нее установлен бюст. В Усть-Орде же открыта Аллея Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы - на одной из мемориальных плит увековечено имя Василия Харинаевича Хантаева. А в краеведческом музее каждодневно экспонируется картина художника Василия Бочанцева «Подвиг младшего сержанта Хантаева 30 апреля 1945 год».