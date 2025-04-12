Прокуратура нашла нарушения при реконструкции парка «Мемориал Победы» в Улан-Удэ

Прокуратура Советского района города Улан-Удэ по заявлению ОНФ проверила благоустройство парка «Мемориал Победы». Напомним, работы проводились напротив торгового центра «Еврозона», на месте снесенной вечерней школы.

Прокурорская проверка подтвердила, что ряд работ сделан некачественно, а чиновники принимали не до конца выполненные работы.

«Не хватает дождевателей и деревьев, деревянные элементы моста имеют глубокие трещины, не предусмотрен сток воды на амфитеатре - это лишь часть нарушений, которые Народный фронт обнаружил на недавно благоустроенном Мемориале Победы в Улан-Удэ», - сообщило 11 апреля ОНФ.

В ведомстве подтвердили, что ряд работ (устройство наружной сантехнической системы, установка дождевателей) не выполнен, хотя принят; у дорожек не предусмотрен сток воды; на деталях амфитеатра и моста имеются трещины и повреждения.

Подрядчику и комитету городского хозяйства, который принял все работы и подписал акты, внесли представления.

Народный фронт оставляет «Мемориал Победы» на контроле.

Напомним, ранее ОНФ сообщал, что в 2024 году за 80 млн рублей по заказу комитета городского хозяйства Улан-Удэ подрядчик ИП Кармышова благоустроил территорию на улице Балтахинова.

В декабре 2024 года объект подрядчик сдал, а заказчик принял. Но у горожан назрели вопросы - сквер был построен с нарушениями - жители обратились на прямую линию с президентом РФ. Всего поступило три таких обращения.





Фото: "Номер один"