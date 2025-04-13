Экипаж Международной космической станции поприветствовал Бурятию и Монголию в прямом эфире

12 апреля, в День космонавтики, прошел первый в истории сеанс прямого эфира, соединивший Бурятию и Монголию с Международной космической станцией, сообщили в правительстве Бурятии.

Этот проект, инициированный главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым, поддержал и реализовал Роскосмос совместно с российско-монгольским телеканалом AIST Global. Телемост стал символом дружбы России и Монголии, скреплённой полетом легендарного экипажа «Союз-39».

Монголия тогда стала десятой страной мира, чей гражданин совершил космический полет, а Жугдэрдэмидийн Гуррагча стал первым и до сих пор остается единственным гражданином Монголии, побывавшим в космосе. И спустя 44 года Герой Советского Союза Жугдэрдэмидийн Гуррагча вышел в прямой эфир с МКС, чтобы пообщаться с молодыми коллегами.

- Мы, русские и монголы, были всегда вместе. Еще задолго до нашей космической истории в 1981 году. В трудные годы для Монголии, 1939 год, мы были вместе, и сегодня мы сидим здесь также вместе. Через годы и события мы вместе. Дорогие коллеги-космонавты, я хочу вам пожелать доброго полета, чтобы выполнили все намеченные вами программы и благополучно вернулись на нашу прекрасную планету, которая называется Земля. И, если есть возможность, выберите место посадки в Монголии!, - обратился к экипажу МКС Герой Советского Союза Жугдэрдэмидийн Гуррагча.

В сеансе прямой связи с Землей приняли участие Герой России, летчик-космонавт Сергей Рыжиков, космонавты-испытатели Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков. У Сергея Рыжикова это уже третья командировка на орбиту. В его «звездном багаже» 358 дней, проведенных в невесомости, а также почти семь часов в открытом космосе.

- Мы сейчас пролетаем в южной части Тихого океана. А самое красивое место назвать очень сложно. Потому что вся Земля наша необыкновенно красива. Но сердце особо отзывается на знакомые, родные и близкие места - там, где родился там, где бывал. Необычайно красива Россия. Необычайно красива Монголия. Любовь к планете, глядя на эту красоту из космоса, только усиливается, - поделился с юными зрителями Сергей Рыжиков.

Из Музея истории города Улан-Удэ вместе с главой Бурятии на связь вышли ребята из Станции юных техников г. Улан-Удэ и автор экспозиции «Космос в ладонях» Леонид Симухин - eдинcтвeнный нa Дaльнeм Bocтoкe, кто создает cтeндoвыe мoдeли кocмичecкoй и aвиaциoннoй тexники.





- Хотелось, чтобы еще раз об этом и наши дети вспомнили, и вообще весь мир не забывал, кто на самом деле осваивал космос. И я бы хотел сказать спасибо Дмитрию Владимировичу Баканову за то, что он дал такую возможность провести онлайн-встречу с МКС и Монголией. И это еще раз показало, во-первых, нашу связь и нашу дружбу. Второе, мы еще раз показали, что Россия все-таки это космическая держава и Россия первая осваивала космос, и сегодня Россия также удерживает лидерские позиции в космосе. Мы запускаем новые космодромы, запускаем новые типы ракет. И мы уверенно идем вперед. Поэтому об этом должны знать наши дети, наши взрослое поколение. Весь мир должен знать, что Россия передовая, - рассказал Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Для детей это первый опыт общения с настоящими космонавтами.

«Без наших космонавтов у нас и не было так много достижений. Им от всего сердца хочу сказать, что они лучшие люди. Они жертвуют своей жизнью, чтобы отправиться в космос и исследовать неисследованное. Я очень горжусь ими», - поделился впечатлениями от общения с космонавтами Роскосмоса Никита Любовников.



Первый международный телемост Международная космическая станция – Бурятия – Монголия прошел при поддержке Роскосмоса, Посольства Российской Федерации в Монголии, Россотрудничества в эфире российско-монгольского телеканала AIST Global.

Фото: правительство Бурятии