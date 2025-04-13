Общество 13.04.2025 в 13:36

В Бурятию прилетели белые лебеди

Старожилы восприняли это как добрый знак
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Текст: Иван Иванов
В Бурятию прилетели белые лебеди

В Бурятии заметили первых лебедей. Грациозные птицы впервые появились в районе с. Гурулево Прибайкальского района.

Обычно лебеди прилетают к концу апреля в наши края, но сейчас они уже обосновались на водоемах, которые хорошо прогрелись из-за аномально теплой весны. По словам научных сотрудников БНЦ в настоящее время птицы отдыхают после перелетов из стран Юго-Восточной Азии и Индии, где они были на зимовке. И далее они переместятся на гнездовья после того, как северные озера окончательно освободятся от льда.

Добавим, что согласно народным приметам увидеть стаю белых лебедей означает удачу, благополучие и мирную жизнь.

 

Фото: loon.site

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с 9 по 15 апреля

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