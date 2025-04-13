В Северобайкальске исправят дефекты после ремонта дорог. Ремонт дорог начался еще в прошлом году. Подрядчика обязали исправить недостатки на проспекте 60 лет СССР в Северобайкальске.

В 2024 году в центре Северобайкальска начали ремонт дороги, но после осмотра были выявлены дефекты. Министр по развитию транспорта Александр Гоге осмотрел этот участок, а также другие улицы, подлежащие ремонту, проверил готовность асфальтобетонного завода.

- В рамках мастер-плана развития Северобайкальска, мы планируем привести в порядок 85 процентов городских дорог до 2030 года. В настоящее время ведется работа над проспектом 60 лет СССР. По ней есть замечания - наблюдается выкрашивание слоя основания. Подрядчику предстоит устранить эти недостатки в течение текущего дорожного сезона. Планируется, что эта улица будет готова уже в этом году, - пояснил Александр Гоге.

В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать улицу Полиграфистов.

Также разработаны проектные документации по улицам Мира и Студенческой. После внесения корректировок они будут внесены в программу дорожных работ.

Фото: скриншот видео, минтранс РБ