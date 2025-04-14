Передвижная выставка о Великой Отечественной войне стартовала в районах Бурятии
Передвижная выставка «Великая победа. Сила духа советских людей (Агуу Илалта. Совет зоной урма зориг)», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне стартовала в районах Бурятии (возрастное ограничение 0+).
Выставка уже продемонстрировалась в Кижингинском и Мухоршибирском районах.
Дальнейший маршрут выставки:
- Тарбагатайский район (16 апреля)
- Хоринский район (23 апреля)
- Селенгинский район (30 апреля)
Экспозиция выставки включает в себя более 200 уникальных экспонатов, среди которых - личные вещи участников войны, подлинные документы и фотографии, художественные работы военных лет, видеоматериалы.
- Данные экспонаты покажут посетителям, в первую очередь, подросткам и молодёжи, зримое, конкретное представление о войне, в которой наш народ одержал победу ценой огромных усилий и жертв Красной Армии, - сообщили организаторы выставки.
Возрастное ограничение 0+
Фото: минкультуры Бурятии