Общество 14.04.2025 в 09:29

Передвижная выставка о Великой Отечественной войне стартовала в районах Бурятии

Она уже прошла в Кижингинском и Мухоршибирском районах
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Текст: Служба информации "Номер один"
Передвижная выставка о Великой Отечественной войне стартовала в районах Бурятии

Передвижная выставка «Великая победа. Сила духа советских людей (Агуу Илалта. Совет зоной урма зориг)», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне стартовала в районах Бурятии (возрастное ограничение 0+).

Выставка уже продемонстрировалась в Кижингинском и Мухоршибирском районах.

Дальнейший маршрут выставки:

- Тарбагатайский район (16 апреля)

- Хоринский район (23 апреля)

- Селенгинский район (30 апреля)

Экспозиция выставки включает в себя более 200 уникальных экспонатов, среди которых - личные вещи участников войны, подлинные документы и фотографии, художественные работы военных лет, видеоматериалы.

- Данные экспонаты покажут посетителям, в первую очередь, подросткам и молодёжи, зримое, конкретное представление о войне, в которой наш народ одержал победу ценой огромных усилий и жертв Красной Армии, - сообщили организаторы выставки.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: минкультуры Бурятии

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