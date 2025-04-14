Отключения света пройдут в Улан-Удэ

Масштабные отключения света пройдут сегодня в Улан-Удэ. Их причиной станут ремонтные работы на электросетях.Отключения затронут следующие адреса:- ул. Иволгинская 13а, магазин «Крона», магазин «Барис», магазин «Николаевский», ломбард «Сибирь», магазин «Рыболов и охотник», Учхоз «Байкал», Учхоз «Байкал 2», ул. Степная протока, ул. Баргузинская 1-24, пер. Баргузинский, ул. Проселочная 2-22, ул. Сельская 1-15, ул. Ольхонская 1-30, Сад «Весна», ДНТ «Весна», Сад «Коммунальник», ООО «Трансуголь», ул. Окинская 17-81, ул. Оронгойская 1-39, пер. Оронгойский 2, ул. Селенгинская 1-35, ул. Черемушки 8-84, ул. Джидинская 1-83, ул. Сельскохозяйственная 2-12, СНТ Черемушки, ул. Судоремонтная 3-78, Городской пляж «Комсомольский остров», ул. Иволгинская магазин ИП «Шульгина», магазин ул. Окинская 2, магазин по ул. пер. Гравинский, ул. Иркутская, ул. Привольная, пер. Пилорамный, ул. Житкевич, ИП «Грудинин», Авиабаза «Лесная охрана», Комплекс фотофиксации ул. Иволгинская 15, Светофор ул. Иволгинская 15, СТО «Серена», магазин ООО «Алексеева».- ул. Подлесная 2-165, Подлесный пер. 1-24, ул. Сибирская 2-44, Спортивный пер. 10, ул. Спортивная 8, ул. Вакарина 90-98, ул. Шевченко 92-130, ул. Ковалевской 4-14, ул. Короленко 49-72, ул. Лермонтова 78-130, ул. Кольцова 12- 51, ул. Лобачевского 4-6.- 113 кв-л, 4 (СОШ №63), 113 кв-л 1-3, 4а, 6-10, ЦТП-113 кв-л.- ул. Комсомольская 15-17.- ул. Дорожная 16-36, ул. Строителей 1-6, 13-25.