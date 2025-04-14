При покупке квадроцикла улан-удэнец попал на магазин-лохотрон

За несуществующий на деле квадроцикл не ожидавший подвоха житель Улан-Удэ перевел мошеннику 739 тысяч. С продавцом он связался по объявлению на популярном сервисе по покупке/продаже товаров и услуг.

- В ходе переписки участники сделки договорились о цене, сроках и способе доставки. Согласно договоренности, покупатель перечислил на указанный продавцом банковский счет 739 тысяч рублей. Продавец, в свою очередь, в дальнейшем должен был организовать доставку квадроцикла в г. Улан - Удэ. После перевода денег продавец отправил горожанину фотографию накладной. В документе было сказано, что квадроцикл должен прибыть в г. Улан - Удэ через одну из транспортных компаний, - рассказали в полиции республики. Следующим утром улан-удэнец позвонил в транспортную компанию, чтобы уточнить подробности отправки приобретенного транспорта, однако сотрудники компании сообщили, что посылки на его имя не существует.

За прошедшие выходные жители региона потеряли 1 миллион 52 тыс. рублей, из них более 750 тысяч рублей – по г. Улан-Удэ. На обманные уловки попались жители г. Улан-Удэ, Джидинского, Кабанского. Кижингинского, Кяхтинского и Селенгинского районов.

Фото: loon.site