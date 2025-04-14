В Бурятии сельчанка сбежала, взяв полумиллионный кредит на свою коллегу

В полицию Джидинского района Бурятии позвонили из управления безопасности банка. Звонивший рассказал правоохранителям о том, что в банковскую организацию обратилась 52-летняя женщина, на имя которой ее знакомая оформила кредит в размере 588 тысяч рублей и перечислила их себе на счет.

- Полиция установила, что днем 8 апреля в гости к заявительнице пришла знакомая. Гостья сообщила, что ее сын, проживающий в Южной Корее, переведет денежные средства. Однако для осуществления перевода необходима банковская карта сельчанки. Женщина согласилась и отдала ей телефон с открытым приложением онлайн-банкинга. Спустя 20 минут она получила гаджет обратно и попрощалась с гостьей. Спустя пару дней женщины встретились на работе, где знакомая сообщила сельчанке о том, что пока в ее руках был телефон, она оформила на ее имя кредит и перевела деньги мошенникам, - рассказали в МВД.

В банке женщине подтвердили оформление кредитного обязательства и две операции по переводу денежных средств на банковский счет.

- Сотрудники полиции выехали по месту жительства подозреваемой, однако дом ее был заперт на навесной замок. Ранее, во время разговора по телефону, сельчанка пояснила, что едет в г. Улан-Удэ, но при проверке информации было установлено, что ее машина не была замечена по маршруту движения из села Петропавловка в столицу республики.

Фото: loon.site