Общество 14.04.2025 в 10:59

В Бурятии продавали неизвестные семена

Они могли нести опасность для садоводов и огородников
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продавали неизвестные семена
Фото: freepik.com
В Бурятии Россельхознадзор выявил нарушения при продаже семян овощей и саженцев плодово-ягодных культур в интернет–магазинах.

«На двух сайтах в интернете жителям Бурятии предлагали купить семена овощных культур и саженцы плодово-ягодных культур, сорта которых не включены в государственный реестр. Среди них были такие как яблоня «Бурятская урожайная», «Красноярский снегирек», «Ермолаева-23», томат «Ракета красная», кукуруза «Российская лопающаяся», «Тройная сладость» и другие. Между тем, согласно законодательству, продажа семян, не включенных в госреестр, запрещена», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

По итогам проверки продавцам объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства.

Как отметили в ведомстве, неизвестные семена могут оказаться фальсифицированными, содержать генно-модифицированные организмы, а также злостные сорняки и карантинные объекты.

«Включение сорта в государственный реестр свидетельствует о прохождении им государственных и региональных испытаний и подтверждает его пригодность к использованию. Настоятельно рекомендуем приобретать семенной и посадочный материал исключительно в специализированных магазинах, где предоставляются все необходимые документы, подтверждающие сортовые и посевные качества продукции», - обратились к садоводам и огородникам в Россельхознадзоре.
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