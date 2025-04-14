В Бурятии продавали неизвестные семена

В Бурятии Россельхознадзор выявил нарушения при продаже семян овощей и саженцев плодово-ягодных культур в интернет–магазинах.«На двух сайтах в интернете жителям Бурятии предлагали купить семена овощных культур и саженцы плодово-ягодных культур, сорта которых не включены в государственный реестр. Среди них были такие как яблоня «Бурятская урожайная», «Красноярский снегирек», «Ермолаева-23», томат «Ракета красная», кукуруза «Российская лопающаяся», «Тройная сладость» и другие. Между тем, согласно законодательству, продажа семян, не включенных в госреестр, запрещена», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.По итогам проверки продавцам объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства.Как отметили в ведомстве, неизвестные семена могут оказаться фальсифицированными, содержать генно-модифицированные организмы, а также злостные сорняки и карантинные объекты.«Включение сорта в государственный реестр свидетельствует о прохождении им государственных и региональных испытаний и подтверждает его пригодность к использованию. Настоятельно рекомендуем приобретать семенной и посадочный материал исключительно в специализированных магазинах, где предоставляются все необходимые документы, подтверждающие сортовые и посевные качества продукции», - обратились к садоводам и огородникам в Россельхознадзоре.