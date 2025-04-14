Фермера в Бурятии накажут и обяжут вакцинировать скот

В Россельхознадзор Бурятии поступили материалы, что еще один владелец крупного рогатого скота в Окинском районе отказался от проведения ежегодной вакцинации скота против ящура. Всего с начала 2025 года было выдано уже 14 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области ветеринарии.

- Окинский район является приграничным районом с Монголией, которая неблагополучна по этому виду заболеваемости животных. Это создает высокий риск заноса возбудителя ящура в приграничные районы России посредством трансграничной миграции диких восприимчивых животных, а также нелегального перемещения живых восприимчивых животных и животноводческой продукции, - рассказали в Россельхознадзоре.

Владельцу животных, отказавшемуся от вакцинации объявлено предостережение и выдано требование об устранении нарушений в области ветеринарии.

Фото: loon.site