В Улан-Удэ чиновники призывают собачников не предавать своих питомцев

В этом году на территории Улан-Удэ подрядчик отловил на улицах более 900 собак. Среди них регулярно попадаются явно владельческие особи, но их хозяева не спешат забирать назад домой. Так, за прошлую неделю было отловлено 68 собак, из которых хозяева забрали лишь 9. На граждан составили 9 протоколов по поводу самовыгула питомцев.

Как поясняют в мэрии города, когда человек забирает свою отловленную собаку, он оплачивает не только административный штраф, но также возмещает подрядчику-отловщику понесенные тем расходы на отлов собаки и содержание. Всего, из 900 указанных собак назад владельцы забрали всего несколько десятков. Например, пойман хороший, ухоженный, с ошейником, алабай весом 82 килограмма. За псом хозяин так и не пришел. Всех собачников столицы республики призывают не допускать, чтобы собаки сопровождали детей до школы. Также мэрия города обращает внимание взрослых не брать с собой собаку на работу. Такое поведение отмечается, допустим, среди тех, кто работает на стройках, промбазах. Граждане оправдываются тем, что они якобы постоянно следят за приведенной собакой, которую они привели на работу.

С приходом тепла обострилась проблема с дачниками, которые начинают выезжать на дачные участки. Их собаки выбегают на улицы и добираются до жилых микрорайонов. Собаки, признанные опасными специальной комиссией, подвергаются усыплению. В Улан-Удэ усыпили, по отчетам, 57 особей. Если учесть тех, на кого еще отчеты не поступили, то будет более ста собак.

Фото: Елена Кокорина