Общество 14.04.2025 в 11:23

В Улан-Удэ за каждым сквером закрепили садовников

Они будут ухаживать за зелеными насаждениями
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ за каждым сквером закрепили садовников

В Улан-Удэ за каждым сквером закрепили садовников. Они будут ухаживать за зелеными насаждениями - рыхлить почву, вносить удобрения, следить за поливом и подрезать растения.

Эти и другие вопросы по уходу за зелеными насаждениями обсудили на первом учебном семинаре для работников зеленого строительства МБУ «Городское лесничество».

– Впереди у нас большой сезон. Этим летом мы сделаем упор на уход за растениями. Мы провели инвентаризацию общественных территорий и скверов и составили список того, что необходимо посадить дополнительно, – рассказала Светлана Григорьева, директор МБУ «Городское лесничество».

Обучающий семинар провели три эксперта - заместитель по вопросам озеленения и благоустройства Валентина Юрченко МБУ «Городское лесничество», директор питомника растений «Санами» Александр Ефимушкин из г. Шелехов, давно уже сотрудничающий с городом, и директор питомника из Турунтаево Ольга Буланова, которая поделилась знаниями и опытом обработки растений от вредителей и заболеваний.

 

Фото: скриншот видео, администрация г. Улан-Удэ

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