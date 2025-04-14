Офицеру мотострелковой бригады из Бурятии присвоили звание Героя России

Звание Героя России посмертно присвоено лейтенанту 37-й Гвардейской мотострелковой бригады из Кяхты Назару Енину. Об этом сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.Лейтенант Назар Енин — уроженец города Ставрополь, выпускник Московского высшего военного общевойскового командного училища.5 ноября 2024 года в районе населённого пункта Новодонецкое лейтенант Енин лично возглавил штурмовую группу, выполнявшую боевую задачу по овладению и закреплению на позициях противника. После успешного захвата опорных пунктов враг предпринял контратаку.В условиях шквального огня и сложной погодной обстановки противник обошёл позиции с тыла. Оценив угрозу, лейтенант Енин без колебаний вступил в бой, отвлекая огонь на себя и дав подчинённым возможность занять оборону. В ожесточённой перестрелке он уничтожил врага, атаковавшего штурмовую группу гранатами. До последнего момента прикрывая своих товарищей, Назар Енин погиб в бою.Его героические действия спасли жизни не менее 12 сослуживцев, позволили группе сохранить боеспособность и предотвратили окружение. Благодаря его мужеству также удалось провести успешную разведку боем, выявив расположение огневых точек противника.«Светлая память и вечная слава всем нашим Героям, и награжденным, и не награжденным. Всем, вставшим на защиту Родины!», - отметил глава Бурятии.