Общество 14.04.2025 в 11:54

Офицеру мотострелковой бригады из Бурятии присвоили звание Героя России

Лейтенант Назар Енин погиб, до последнего прикрывая товарищей
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Текст: Андрей Константинов
Офицеру мотострелковой бригады из Бурятии присвоили звание Героя России
Звание Героя России посмертно присвоено лейтенанту 37-й Гвардейской мотострелковой бригады из Кяхты Назару Енину. Об этом сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.

Лейтенант Назар Енин — уроженец города Ставрополь, выпускник Московского высшего военного общевойскового командного училища.

5 ноября 2024 года в районе населённого пункта Новодонецкое лейтенант Енин лично возглавил штурмовую группу, выполнявшую боевую задачу по овладению и закреплению на позициях противника. После успешного захвата опорных пунктов враг предпринял контратаку.

В условиях шквального огня и сложной погодной обстановки противник обошёл позиции с тыла. Оценив угрозу, лейтенант Енин без колебаний вступил в бой, отвлекая огонь на себя и дав подчинённым возможность занять оборону. В ожесточённой перестрелке он уничтожил врага, атаковавшего штурмовую группу гранатами. До последнего момента прикрывая своих товарищей, Назар Енин погиб в бою.

Его героические действия спасли жизни не менее 12 сослуживцев, позволили группе сохранить боеспособность и предотвратили окружение. Благодаря его мужеству также удалось провести успешную разведку боем, выявив расположение огневых точек противника.

«Светлая память и вечная слава всем нашим Героям, и награжденным, и не награжденным. Всем, вставшим на защиту Родины!», - отметил глава Бурятии.
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