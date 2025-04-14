Общество 14.04.2025 в 12:08

Весенний паводок в Улан-Удэ пока идет без происшествий

Но мэрия города призывает не терять бдительность и следить за детьми
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Весенний паводок в Улан-Удэ пока идет без происшествий
Фото: архив «Номер один»
По состоянию на 14 апреля в столице Бурятии основное русло Уды уже очистилось от льда, на Селенге идет разрушение льда. Как сообщили в мэрии, опасных ситуаций в нынешний паводок пока не было. В том числе, этому способствовала распиловка льда близ микрорайона Мостовой, которую провели в феврале.

В этом сезоне толщина льда на улан-удэнский реках меньше привычной на 24-26 сантиметров. Но все равно возможные места заторов находятся под наблюдением.

Мэрия города обращает внимание родителей на недопустимость пребывания детей на льду. При выявлении в ходе рейдов детей, играющих на льду, их удаляют оттуда и доставляют родителям. Родители штрафуются за плохой присмотр за детьми, недостаточно хорошее исполнение родительских обязанностей.

Лед сейчас рыхлый, непрочный, можно легко провалиться, соскользнуть в воду.

Напомним, что пару лет назад в Улан-Удэ произошел вопиющий случай, когда девочка гуляла с собакой и та выскочила на лед. Девочка бросилась за ней, провалилась и погибла.

Теги
ледоход

Все новости

Молодой улан-удэнец заработал десятую судимость за обустройство быта
14.04.2025 в 13:31
В Улан-Удэ начали обновлять дорожную разметку
14.04.2025 в 12:32
В Улан-Удэ сорвалась доставка наркотиков в колонию
14.04.2025 в 12:32
Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в горном фестивале «Мунку-Сардык»
14.04.2025 в 12:26
В Бурятии полиция разбирается с отравлением детей жвачкой
14.04.2025 в 12:21
Весенний паводок в Улан-Удэ пока идет без происшествий
14.04.2025 в 12:08
В Этнографическом музее Улан-Удэ отпразднуют Светлую Пасху
14.04.2025 в 12:08
Офицеру мотострелковой бригады из Бурятии присвоили звание Героя России
14.04.2025 в 11:54
Дальнобойщица побила и ограбила жителя Улан-Удэ
14.04.2025 в 11:40
В Бурятии пройдет Международный турнир по бурятской национальной борьбе
14.04.2025 в 11:39
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

Читайте также
Молодой улан-удэнец заработал десятую судимость за обустройство быта
Чужими стиралкой, чайником и телевизором он обставил свой дом
14.04.2025 в 13:31
В Улан-Удэ начали обновлять дорожную разметку
Работы проходят по ночам
14.04.2025 в 12:32
В Улан-Удэ сорвалась доставка наркотиков в колонию
Посылку хотели доставить с помощью арбалета
14.04.2025 в 12:32
Офицеру мотострелковой бригады из Бурятии присвоили звание Героя России
Лейтенант Назар Енин погиб, до последнего прикрывая товарищей
14.04.2025 в 11:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru