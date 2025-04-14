Весенний паводок в Улан-Удэ пока идет без происшествий

По состоянию на 14 апреля в столице Бурятии основное русло Уды уже очистилось от льда, на Селенге идет разрушение льда. Как сообщили в мэрии, опасных ситуаций в нынешний паводок пока не было. В том числе, этому способствовала распиловка льда близ микрорайона Мостовой, которую провели в феврале.В этом сезоне толщина льда на улан-удэнский реках меньше привычной на 24-26 сантиметров. Но все равно возможные места заторов находятся под наблюдением.Мэрия города обращает внимание родителей на недопустимость пребывания детей на льду. При выявлении в ходе рейдов детей, играющих на льду, их удаляют оттуда и доставляют родителям. Родители штрафуются за плохой присмотр за детьми, недостаточно хорошее исполнение родительских обязанностей.Лед сейчас рыхлый, непрочный, можно легко провалиться, соскользнуть в воду.Напомним, что пару лет назад в Улан-Удэ произошел вопиющий случай, когда девочка гуляла с собакой и та выскочила на лед. Девочка бросилась за ней, провалилась и погибла.