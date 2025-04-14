В Улан-Удэ начали обновлять дорожную разметку

В Улан-Удэ специалисты Комбината по благоустройству приступили к нанесению дорожной разметки. Они уже успели обновить разметку на ул. Профсоюзной, Советской, Смолина, Шмидта, Коммунистической, а также на проспекте Победы.Как сообщили в Комитете городского хозяйства, пока разметку наносят краской, но уже на этой неделе ее начнут наносить и с использованием термопластика.Работы проводятся по ночам, чтобы не мешать транспортному потоку.