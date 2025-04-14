Общество 14.04.2025 в 12:32

В Улан-Удэ начали обновлять дорожную разметку

Работы проходят по ночам
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ начали обновлять дорожную разметку
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ специалисты Комбината по благоустройству приступили к нанесению дорожной разметки. Они уже успели обновить разметку на ул. Профсоюзной, Советской, Смолина, Шмидта, Коммунистической, а также на проспекте Победы.

Как сообщили в Комитете городского хозяйства, пока разметку наносят краской, но уже на этой неделе ее начнут наносить и с использованием термопластика.

Работы проводятся по ночам, чтобы не мешать транспортному потоку.
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