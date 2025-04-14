Общество 14.04.2025 в 12:32
В Улан-Удэ сорвалась доставка наркотиков в колонию
Посылку хотели доставить с помощью арбалета
Текст: Елена Кокорина
Трое жителей Бурятии пытались доставить наркотики с помощью арбалета в исправительную колонию № 2, однако были задержаны. Их действия были пресечены сотрудниками ИК-2 УФСИН совместно с представителями Управления наркоконтроля МВД.
Среди задержанных оказались трое жителей республики в возрасте от 35 до 40 лет. При проверке автомобиля, на котором они прибыли, был обнаружен спортивный арбалет и стрела с привязанным к ней свертком с веществом темно-зеленого цвета.
Материалы дела были переданы в Управление наркоконтроля для дальнейшего исследования и принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Фото: УФСИН РБ