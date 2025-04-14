В Улан-Удэ сорвалась доставка наркотиков в колонию

Трое жителей Бурятии пытались доставить наркотики с помощью арбалета в исправительную колонию № 2, однако были задержаны. Их действия были пресечены сотрудниками ИК-2 УФСИН совместно с представителями Управления наркоконтроля МВД.

Среди задержанных оказались трое жителей республики в возрасте от 35 до 40 лет. При проверке автомобиля, на котором они прибыли, был обнаружен спортивный арбалет и стрела с привязанным к ней свертком с веществом темно-зеленого цвета.

Материалы дела были переданы в Управление наркоконтроля для дальнейшего исследования и принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Фото: УФСИН РБ