Общество 14.04.2025 в 13:31

Молодой улан-удэнец заработал десятую судимость за обустройство быта

Чужими стиралкой, чайником и телевизором он обставил свой дом
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Текст: Елена Кокорина
Молодой улан-удэнец заработал десятую судимость за обустройство быта

34-летний житель Улан-Удэ получит десятую судимость за кражу в общежитии. Чтобы обустроить свой быт он обчистил комнату соседки и вынес из ее комнаты стиралку, чайник и столовые приборы.

Утром 8 апреля 43-летняя женщина обратилась в отдел полиции по Железнодорожному району.

- Она сообщила, что ее комнату в общежитии, где она в данный момент не проживает, обокрали. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.
О краже она узнала от соседей, которые рассказали, что ночью её дверь пытался взломать новый жилец: мужчина заехал около двух месяцев назад. Повредив её, нетрезвый злоумышленник вынес оттуда стиралку, телевизор с тумбой, чайник, столовые приборы и медные провода длиной около 20 метров, - сообщили в МВД.
Похищенное сотрудники полиции в полном объеме обнаружили и изъяли из жилища подозреваемого в присутствии его сожительницы: самого мужчины дома не оказалось, так как его задержали позднее.

- В содеянном он признался и объяснил, что в общежитии жил в комнате друга. Похищенным планировал обустроить свой быт.
Ранее он неоднократно судим за имущественные преступления, наркотики, а также против жизни и здоровья. На его счету 9 судимостей, в том числе, три непогашенных.
Нигде не работает и злоупотребляет спиртным. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу, - добавили в полиции.

Фото: loon.site

 

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