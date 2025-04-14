Молодой улан-удэнец заработал десятую судимость за обустройство быта

34-летний житель Улан-Удэ получит десятую судимость за кражу в общежитии. Чтобы обустроить свой быт он обчистил комнату соседки и вынес из ее комнаты стиралку, чайник и столовые приборы.

Утром 8 апреля 43-летняя женщина обратилась в отдел полиции по Железнодорожному району.

- Она сообщила, что ее комнату в общежитии, где она в данный момент не проживает, обокрали. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

О краже она узнала от соседей, которые рассказали, что ночью её дверь пытался взломать новый жилец: мужчина заехал около двух месяцев назад. Повредив её, нетрезвый злоумышленник вынес оттуда стиралку, телевизор с тумбой, чайник, столовые приборы и медные провода длиной около 20 метров, - сообщили в МВД.

Похищенное сотрудники полиции в полном объеме обнаружили и изъяли из жилища подозреваемого в присутствии его сожительницы: самого мужчины дома не оказалось, так как его задержали позднее.

- В содеянном он признался и объяснил, что в общежитии жил в комнате друга. Похищенным планировал обустроить свой быт.

Ранее он неоднократно судим за имущественные преступления, наркотики, а также против жизни и здоровья. На его счету 9 судимостей, в том числе, три непогашенных.

Нигде не работает и злоупотребляет спиртным. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу, - добавили в полиции.

Фото: loon.site