Жителей Улан-Удэ просят запастись водой

«Приносим извинения за возможные неудобства и просим заранее запастись необходимым количеством воды», - обратились к горожанам в МУП «Водоканал».





Порядка пятидесяти домов останутся без холодной воды в Улан-Удэ. Причиной этого станут аварийно-восстановительные работы по замене водопроводного узла.Отключение произойдет завтра, 15 апреля, с 22 часов вечера и продлиться до 7 часов утра 16 апреля. Без холодной воды останутся дома по улицам Иванова, Николая Петрова, Фадеева, Буйко, Октябрьская, Комсомольская и переулок Дачный (список домов смотрите в карточке).