Общество 14.04.2025 в 14:05

Преступник в Бурятии оставил на месте преступления кровавые следы

Проникая в чужое жилище, он поранился о разбитое окно
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Текст: Елена Кокорина
Преступник в Бурятии оставил на месте преступления кровавые следы

53-летний житель Северобайкальска ограбил дом бывшей дамы сердца, пока та была в отъезде, но выдал себя оставленными следами крови. Проникая в ее жилище через окно, он порезался о разбитое стекло.

Зная, что 62-летняя женщина уехала на длительный срок, как и то, что дома у нее имеются денежные сбережения, мужчина забрался к ней и выкрал 100 тысяч рублей. Кражу обнаружила соседка, которая присматривала за хозяйскими цветами, поливая их.

- Оперативники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали предполагаемого злоумышленника – 53-летнего бывшего сожителя потерпевшей.
Мужчина сначала отрицал свою причастность к содеянному, но так как на месте преступления эксперт-криминалист обнаружил следы задержанного, то он признался в содеянном, - рассказали в полиции.
У подозреваемого изъяли всего 26 тысяч рублей из 100 – остальное он успел потратить. Мужчина ранее неоднократно судим за угрозу убийством и умышленное причинение вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site

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