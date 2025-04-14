Общество 14.04.2025 в 14:07

Налоговая служба напомнила улан-удэнцам о декларациях

Срок подачи – не позднее 30 апреля
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Текст: Петр Санжиев
Налоговая служба напомнила улан-удэнцам о декларациях
Фото: архив «Номер один»
Работники налоговой службы на брифинге в здании администрации Улан-Удэ уведомили горожан, что скоро закончится декларационная кампания по доходам, полученным в прошлом году. Налоговики активно стимулируют граждан к подаче деклараций. Мотивирующие аудиоролики крутят даже в салонах улан-удэнских трамваев.

Среди доходов, которые надо задекларировать, - доходы от продажи в 2024 году транспортных средств и недвижимости, от сдачи в аренду, от реализации ценных бумаг. Надо не только подать декларацию, но и уплатить налог не позднее 15 июля этого года. Относительно данной темы есть нюансы. К примеру, надо иметь в виду, что существует минимальный срок владения имуществом (если гражданин владел им более установленного срока, то после продажи не надо будет уплачивать НДФЛ).

«Декларационная кампания вышла на финишную прямую. Ежегодно на основании сведений, поступивших от регистрирующих органов, налоговые органы формируют список потенциальных декларантов-физических лиц», - сообщили представители налоговой службы.

По словам налоговиков, выступивших на брифинге в мэрии Улан-Удэ, по итогам 2024 года в данный список включено 17717 физических лиц.

В сравнении с аналогичным списком прошлого года, он немного вырос. В позапрошлом году в списке было около 14 тыс. человек. Для удобства граждан, работает чат-бот, который помогает человеку определить, есть ли у него обязанность подавать декларацию 3-НДФЛ.

«По тем физическим лицам, которые не исполнят свою обязанность, налоговый орган самостоятельно доначислит им НДФЛ. При этом по решению налогового органа налогоплательщику будут доначислены штрафные санкции за непредставление декларации по форме 3-НДФЛ. И за несвоевременную уплату, неполную уплату налога начислятся пени. Этого всего можно избежать», - отметили налоговики.

Указанное право самостоятельно доначислять налоговая служба имеет с 2021 г. Ежегодно гражданам по НДФЛ доначисляют около 100 млн рублей.
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